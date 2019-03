Cividale capitale delle marionette

Presenza costante, popolare e arcaica del teatro, la marionetta ha trovato ‘casa’ da qualche anno a Cividale, grazie all’apertura del Centro internazionale ‘Vittorio Podrecca – Teatro delle meraviglie di Maria Signorelli’, dedicato a due tra i maggiori rifondatori del teatro di marionette e burattini del ‘900. E’ anche per questo che la città ducale si troverà ad essere, giovedì 21, una delle capitali europee del teatro di figura nella giornata in cui oltre cento Paesi in tutto il mondo celebrano la Giornata mondiale della marionetta, promossa dall’Union Internationale de la Marionnette, la più antica associazione di teatro, fondata a Praga nel 1929.



Da giovedì 21 a domenica 24, Cividale accoglierà compagnie, studiosi, operatori, collezionisti e appassionati provenienti tutt’Italia, per una manifestazione fatta di 14 spettacoli, 3 mostre, presentazioni, una tavola rotonda, un’assemblea nazionale e oltre 100 protagonisti del mondo del teatro di figura che hanno garantito la loro presenza per un’autentica kermesse che trasformerà Cividale in un enorme palcoscenico.



L’apertura a Palazzo De Nordis, con l’inaugurazione delle mostre Tesori ritrovati, Burattini postali e Anime in vista e la presentazione di un libro che ricostruisce gli stretti legami tra la famiglia Signorelli e Podrecca. Nei giorni successivi, spazio a lezioni tra spettacolo e antropologia, come Carnevali, maschere e marionette friulane, un’originale sfilata di marionette attraverso la moda di tutti i tempi intitolata L’Atelier delle meraviglie e tantissimi spettacoli di teatro di figura da tutta Italia con alcuni dei maggiori virtuosi ‘dietro le quinte’.