Claudia Conte a 'Le giornate della Luce'

Sabato 8 giugno alle 17.30 tra gli eventi previsti nel nutrito programma di apertura della quinta edizione del festival “Le Giornate della Luce” che celebra il ruolo degli Autori della Fotografia del cinema italiano contemporaneo, Palazzo Tadea ospiterà la proiezione del corto d’autore, scritto e diretto da Angelo Longoni (2019), “Sogni” alla presenza dell’attrice Claudia Conte.

Il corto, prodotto dalla International Italian Film di Giorgio Chessari, analizza in modo puntuale e delicato una malattia come l'Alzheimer, che ha un enorme impatto sia per chi ne è colpito, sia per chi deve assistere il malato. Attraverso la magia del cinema si proietta quella distorsione della realtà, mostrandola come se accadesse 'qui e ora' nella mente dei pazienti e durante il tempo della proiezione.

Con estrema sensibilità, Longoni offre uno sguardo intenso e completo su ogni aspetto della malattia, sia dal punto di vista di chi assiste il malato, sul piano medico e familiare. Nel cast anche Daniela Goggi, Francesco Montanari e Leonardo Bocci. Una giovane ragazza (Claudia Conte) si reca in visita a sua madre (Loretta Goggi) in un centro di lungodegenza specializzato in Alzheimer, non trovandola nel suo letto. Inizia una caccia benevola, tra le corsie del Medica Group Casilino, per riuscire a rintracciarla, insieme ai responsabili del centro. La donna è persa nelle proiezioni che l'Alzheimer provoca nella sua mente, vivendo una realtà parallela che in questo caso la porta, accompagnata da una bambina a immaginare il suo ex marito in un'epoca lontana.

Claudia Conte, classe 1992, è una ragazza poliedrica, artista, scrittrice e attrice. Ha affiancato sulla scena teatrale Valerio Massimo Manfredi, Sebastiano Somma, Mariano Rigillo e Marcello Veneziani. Appassionata di scrittura poetica, Claudia, riesce a emozionare, a far riflettere su tematiche importanti, il suo ultimo libro “Il vino e le Rose. L’eterna sfida tra il bene e il male” (Armando Curcio Editore) ha registrato un grande consenso di critica e di pubblico.