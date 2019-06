Clown al Quadrato a Rorai Grande

Dopo il positivo esordio nei quartieri di Torre, Borgomeduna e Vallenoncello, si conclude "Le Primizie de L'Arlecchino Errante", la rassegna dedicata ai quartieri di Pordenone della Scuola Sperimentale dell'Attore, vero e proprio "aperitivo" in vista dell'omonimo festival di fine estate. Martedì 18 giugno giugno in piazzale San Lorenzo a Rorai Grande alle 19 sarà replicato lo spettacolo "Clown al Quadrato" della compagnia croato/svizzera Crazy Onions (l’annunciato "Bang Bang”, novità comica della Scuola Sperimentale dell’Attore, non potrà andare in scena per un incidente occorso ad una delle attrici, e sarà presentato nel corso dell’estate). Lo spettacolo comico era già stato molto apprezzato a Torre all'inizio della rassegna.

Clown al Quadrato è di base un classico spettacolo di piazza, di bravura e di intrattenimento. Una garbatissima riedizione del duo Gelsomina - Zampanò di Felliniana memoria. Ma ha il valore aggiunto della straordinaria simpatia del gioco tra i due personaggi: una comicità essenziale e leggera, dolce e ben curata nei tempi. Clown al Quadrato, secondo i due protagonisti, significa proprio questo: un poetico orizzonte comico che si è trovato per caso valorizzato e moltiplicato per due grazie all’incontro, sulle piazze d’Europa, di due artisti fino ad allora solisti.

Divertimento assicurato per tutti, grandi e piccoli, offerto dal Comune di Pordenone in una delle piazze più accoglienti della periferia, con tutto il contorno che l’Arlecchino Errante presenta con le sue “primizie”: dalle primizie vere e proprie dell’orto e del giardino, presentate da una delle aziende agricole più dinamiche del territorio, allo street food di qualità a disposizione di volesse rilassarsi del tutto e non dover pensare a preparare la cena…

La Scuola Sperimentale dell’Attore conclude con “Clown al Quadrato” la sua rassegna nei quartieri, e dà appuntamento al pubblico a fine luglio, con il programma “Teatri nel Giardino del Mondo”, ormai un classico dell’Estate pordenonese nel parco della Madonna Pellegrina.

Nel frattempo si annuncia anche la prima parziale apertura della nuova sede di via Selvatico, con il “Punto Verde Teatrale” chiamato Il Gioco delle Maschere, tre settimane di full immersion tra artigianato e recitazione, per ragazzi dai 7 ai 14 anni. Info 340 9330447; lab@hellequin.it

LA FILOSOFIA. "Il progetto - spiega il presidente della Scuola Ferruccio Merisi - nasce su sollecitazione del Comune di Pordenone - Assessorato alla Cultura, nel quadro della politica di promozione dei quartieri cittadini. La rassegna è giunta alla terza edizione e i quartieri coinvolti quest’anno saranno Torre, Borgomeduna, Vallenoncello e Rorai – Cappuccini. L’orario degli spettacoli sarà quello dell’aperitivo serale, per favorire da una parte la partecipazione delle famiglie. Gli spettacoli sono stati scelti nel genere popolare, per tutte le età nonché portatori di linguaggi diversi: dal Circo al comico, dal teatro-musicale alla Commedia brillante, dal teatro di figura alla danza. Dato lo scopo civico e di condivisione di buon vicinato dichiarato dall’iniziativa, gli ingressi saranno rigorosamente gratuiti".

"L'Amministrazione comunale - aggiunge l'assessore alla cultura del Comune di Pordenone Pietro Tropeano - crede in questo progetto, che è un momento culturale importante che fa vivere ai quartieri spettacoli che non sono quindi solo appannaggio del centro, completando così un'offerta di cultura per tutta la città".

LE PRIMIZIE. Prima degli spettacoli, nei giorni precedenti, verrò effettuata una animazione promozionale per le strade degli stessi quartieri, con fulcro nel “Palco Risciò”, ovvero con il piccolo palcoscenico semovente a pedali inventato dalla Scuola Sperimentale dell’Attore / Arlecchino Errante per gli interventi di strada. Dopo gli spettacoli, o comunque in concomitanza con essi, a carico di produttori locali e anche di privati residenti nei quartieri stessi, verrà allestito un estemporaneo “mercatino di Primizie” con fiori, frutti, verdure e loro eventuali trasformazioni. Un ultimo ingrediente, collaudato con successo nella precedente edizione 2018, sarà la presenza di un venditore di street food, sempre diverso e sempre originale ed innovativo, per favorire chi non desidera occuparsi di preparare la cena affrettandosi a casa dopo lo spettacolo. Gli eventi saranno allestiti con la consulenza diretta della Associazioni residenti nel quartiere, che hanno concorso anche alla scelta delle date e dei luoghi da valorizzare.