Compie 50 anni la Banda Musicale Primavera di Rivignano

Con il prossimo fine settimana iniziano i festeggiamenti per i 50 anni della Banda Musicale Primavera di Rivignano. Il gruppo bandistico rivignanese ha in calendario numerosi appuntamenti che si terranno nel corso dell’anno.



Si parte quindi con domenica 10 febbraio con le Masterclass di tromba e saxofono tenute da due professionisti internazionali, ovvero Morris ed Alex Sebastianutto (le iscrizioni ai due appuntamenti sono ancora aperte). La collaborazione con i due musicisti prosegue poi venerdì 15 febbraio in occasione del Concerto di apertura del cinquantesimo. Una serata speciale, che vedrà l’esibizione della Banda Primavera e i solisti in numerosi brani, tra i quali l’inedito “Primavera” composto per la ricorrenza dal maestro venezuelano Daniel Hurtado ed eseguito in prima assoluta. Appuntamento quindi in auditorium a Rivignano alle 20.45.



Fra le altre iniziative del sodalizio programmate nel corso dell’anno, l’esecuzione della Traviata di Giuseppe Verdi in un arrangiamento per orchestra di fiati, voce narrante e tre cantanti solisti, nell’ambito dei Concerti d’Estate del mese di luglio e la realizzazione di un DVD storico-descrittivo dell’associazione.

Le iniziative sono patrocinate dal Comune di Rivignano Teor, dalla Regione Autonima Friuli-Venezia Giulia e dall’Anbima regionale.



Brevi cenni storici

Era la fine degli anni ’60 quando un gruppo di suonatori guidati dai maestri Vinicio Marin e Mario Macor decisero di ritrovarsi per suonare insieme e formare successivamente una nuova banda che, contrapponendosi alla allora esistente (e ora disciolta) Banda G. Verdi, decise di chiamarsi “Primavera”.



Da allora molte persone e molte vicende si sono succedute. Quello che però anima ancora il sodalizio rivignanese sono sicuramente la volontà di rivolgersi alla popolazione (in particolare ai giovani) e coinvolgerla nelle proprie proposte musicali e formative.



La Banda Musicale Primavera è infatti sempre presente alle varie ricorrenze cui è chiamata ad esibirsi ed inoltre organizza concerti ed iniziative didattiche presso la propria Scuola di Musica e in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio.



Ad oggi conta circa 35 componenti ed una avviata attività della Scuola di Musica, con circa 80 allievi e numerose collaborazioni e progetti svolti nelle scuole del territorio.

È presieduta da Ivana Zatti e diretta dal maestro Simone Comisso che cura la parte artistica e musicale dell’associazione.