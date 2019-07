Concerti vietati ai maggiori di 25 anni

I figli non dovrebbero ascoltare la stessa musica dei genitori, e viceversa. Le più grandi rivoluzioni musicali – il rock & roll, il punk, il rap – escludevano per principio e nettamente chiunque avesse più di 20-25 anni. Chi ha conosciuto Achille Lauro all’ultimo Festival di Sanremo (peraltro, il più ‘giovane’ di sempre, a memoria) forse ha colto il ‘gap’, e un’occhiata a uno dei suoi video da milioni di views, come Thoiry, può aiutare a capire che anche stavolta c’è un ‘prima’ e un ‘dopo’.



Il romano Lauro De Marinis incarna il lato selvaggio del rap più undergound e della cosiddetta trap, che non è solo un fenomeno attorno al quale scatenare benpensanti e tuttologi, ma un modo di esprimersi che rappresenta, volenti o nolenti, una fetta dei giovani italiani di fine decennio. Incassato il placet persino di Vasco Rossi, che lo ha simbolicamente eletto a suo successore, Achille Lauro – in attività da poco più di 5 anni - ha portato con la sua Rolls Royce (il brano di Sanremo) un nuovo modo di intendere la musica al grande pubblico.



Giovedì sarà al Castello di Udine, nell’ambito degli eventi organizzati da Zenit, per uno show strettamente riservato al pubblico giovane, nel quale presenterà i brani già noti al suo pubblico, accanto a quelli dell’ultimo album 1969. Con lui anche Madman, di due anni più ‘vecchio’ (classe ’88), uno degli artisti più talentuosi della scena rap italiana grazie alle rime taglienti, autore di un album, Back Home, certificato oro ad un mese dall’uscita e di una serie di mixtape e singoli di successo. La più giovane del trio atteso a ‘Udine Vola’ è la 23enne Priestess, fra le più promettenti artiste della scena urban italiana, con un progetto innovativo che unisce sonorità hip-hop e trap, ancora in attesa di pubblicare l’album di esordio dopo una serie di singoli da oltre un milione di visualizzazioni.