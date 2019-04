Concerto del I Maggio al Palamostre di Udine

L'Orchestra di Fiati del Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini sarà protagonista, mercoledì alle 18.30 al Teatro Palamostre di Udine, del Concerto del 1° Maggio.

Diretti da Marco Somadossi, i cinquanta elementi dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio colgono la preziosa occasione della permanenza a Udine, per una Masterclass di tre giorni, del concertista e didatta toscano Andrea Tofanelli, figura di assoluto prestigio internazionale nell'universo trombettistico.

Il programma selezionato prende avvio dalla profonda esperienza maturata in quarant'anni di attività a fianco delle più note personalità della musica Jazz, Pop e Rock da Andrea Tofanelli, che il pubblico avrà l'onore di ascoltare in celeberrime e travolgenti pagine quali Maria from West Side Story di Leonard Bernstein, Macarena di Bernardo B. Monteverde, Puhu Tull di Otto Kask, Bridge Over Troubled Water di Paul Simon, Birdland di Joe Zawinul e Gonna Fly Now di Bill Conti; completeranno l'avvicente programma His Honor di Henry Fillmore, Roma e Venezia-Gran Polka Nazionale di Michele Novaro e Ares, pagina curata da Alberto Zenarolla della classe udinese di Composizione e strumentazione per fiati del professor Marco Somadossi.

L'organico strumentale, formato da studenti delle classi di flauto, oboe, clarinetto, fagotto, saxofono, corno, tromba, trombone, basso tuba, eufonio, contrabbasso, percussione e pianoforte, vedrà la preziosa collaborazione dei docenti di trombone e strumenti a percussione, Sergio Bernetti e Roberto Barbieri. Il concerto è stato realizzato grazie al sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e Fondazione Friuli.