Concerto di Natale con la Banda Musicale Primavera di Rivignano

Come consuetudine, anche quest'anno la Banda Musicale Primavera di Rivignano porgerà gli auguri alla popolazione in occasione del Concerto di Natale che si terrà mercoledì 26 dicembre alle 20.45 nell'auditorium comunale, in via A. Moro, a Rivignano.

La serata si dividerà in tre momenti: una prima parte con l'esibizione degli allievi della Banda Giovanile Primavera, una seconda parte con l'esecuzione di alcuni brani a cura del Coro dell'Università della Terza Età di Rivignano diretti dal m.o Giovanni Zanetti e quindi la Banda Primavera diretta dal maestro Simone Comisso che eseguirà alcuni brani di musiche varie ed alcune esecuzioni assieme al gruppo corale.



Il Concerto di Natale chiude un anno intenso di attività per l'associazione musicale che ha visto l'associazione impegnata in numerose iniziative, tra le quali l'organizzazione di concerti, corsi di approfondimento, laboratori musicali, convegni, rassegne bandistiche, concerti estivi e nel 2019 festeggerà i 50 anni di attività (per questa ricorrenza sono state messe in programma varie iniziative).



L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Rivignano Teor, dalla Provincia di Udine, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'ANBIMA FVG, l'ingresso è libero e gratuito.