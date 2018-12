Concerto di Natale in Duomo a San Daniele

Saranno Mauro Maur, trombettista triestino fra i più acclamati al mondo, e sua moglie Françoise de Clossey, pianista-organista canadese, ad accompagnare i cittadini di San Daniele del Friuli nel pieno dell’atmosfera natalizia, con un concerto di altissimo livello (brani di Händel, Bach, Albinoni, Boëllmann e Mouret) che avrà luogo sabato 21 dicembre, alle 20.30, nel Duomo di San Michele Arcangelo. Il duo di concertisti, che il 19 ottobre scorso si era esibito a Gemona del Friuli per celebrare l’avvenuto restauro della facciata del Duomo, torna a portare la propria arte sul territorio grazie allo Scriptorium Foroiuliense – Scuola Italiana Amanuensi, organizzatore dell’evento assieme alla Città di San Daniele del Friuli e alla Pro San Daniele.



Il concerto si terrà grazie al sostegno degli sponsor LitoStil, F&B, Prima Cassa – Credito Cooperativo FVG, COSM e Testa & Molinaro.



Il programma del concerto comprende una Suite per tromba e organo di G.P. Händel, la Toccata e fuga in Re Minore BWV 565 per tromba e organo di J.S. Bach, l’Adagio Celebre per tromba e organo di T. Albinoni, la Suite Gotique op. 25 per organo di L. Boëllmann e le Sinfonie di Natale per tromba e organo di J.J. Mouret.



Mauro Maur e Françoise de Clossey – Concertista internazionale, Prima Tromba all'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma dal 1985, Mauro Maur è conosciuto in tutto il mondo come uno dei trombettisti più versatili della scena contemporanea. Il suo repertorio va dai grandi concerti barocchi, ai classici, ai contemporanei, alla grande musica del cinema. Dal 2003 dà vita a un acclamato sodalizio artistico con la moglie Françoise de Clossey, pianista e organista canadese di madre napoletana e padre di origine belga. L'accoppiamento non usuale di tromba e pianoforte/organo e il repertorio assai vario dei due musicisti contribuiscono a rendere unico, sul piano internazionale, questo duo, che affascina gli amanti della musica unendo tecnica, maestria ed emozione.



Scriptorium Foroiuliense – Scuola Italiana Amanuensi. Scriptorium Foroiuliense è un’associazione culturale nata nel 2012, con sede a San Daniele del Friuli (UD), votata all’insegnamento dell’arte calligrafica antica. Organizza corsi di calligrafia amanuense e realizza manoscritti personalizzati. Nell’Opificium Librorum, visitabile su prenotazione, ci si può immergere in una vera fabbrica del libro medievale. Lo Scriptorium Foroiuliense collabora con il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, Fondazione Friuli, con prefetture, questure, ministeri e con la Regione Friuli Venezia Giulia. www.scriptoriumforoiuliense.it/