La magia del Natale si rinnova, nel conto alla rovescia per la più attesa festa dell’anno, con il suggestivo appuntamento proposto ancora una volta dai Club Rotary Trieste e Trieste Nord, insieme a quello di Muggia - in collaborazione con il Conservatorio Tartini.

Venerdì 14 dicembre, alle 20.30 nella Chiesa di Sant’Antonio Nuovo, riflettori sul Concerto di Natale per Trieste 2018, come sempre allestito nel centralissimo edificio di culto triestino, nel cuore del Borgo Teresiano, in un’atmosfera cosmopolita e al tempo stesso ecumenica, idealmente collegata alle altre chiese di differenti culti religiosi che trovano dimora in città. Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tartini, diretta dal maestro Romolo Gessi con l’apporto della solista Radica Djiedovic al flauto, per un’incursione nelle scintillanti partiture che ci avvicinano al Natale.

L’Orchestra sarà affiancata dal Coro Accademico del Conservatorio Tartini e dal Gruppo di Ottoni del Tartini, diretti da Walter Lo Nigro. Si partirà con l’omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart che prevede la Sonata da Chiesa in re maggiore KV 144 e il Concerto in sol maggiore per flauto e orchestra KV 313. Si prosegue con i Canti Natalizi di Johannes Brahms e con alcuni grandi classici del Natale, riletti per l’occasione: se Walter Lo Nigro firma Staimi atènz, il concerto si concluderà nel segno della emozionante Stille Nacht, il brano celeberrimo di Franz Gruber proposto nell’elaborazione di Hans Mießner, e con l’altrettanto immancabile Adeste fideles di Wade, in una intensa rivisitazione. L'ingresso al concerto è gratuito e aperto alla città (info www.conts.it). Sono partner del concerto Allianz, Civibank e Fondazione Ernesto Illy.

L’Orchestra Sinfonica del Tartini, reduce dal successo dell’inaugurazione dell’Anno Accademico al Politeama Rossetti di Trieste sempre per la direzione del Maestro Romolo Gessi, è composta da un centinaio di giovani musicisti, iscritti ai corsi superiori e specialistici del Conservatorio. Include i migliori studenti dei corsi pre-accademici e in particolari occasioni giovani diplomati ed alcuni docenti, assicurando così continuità alla formazione. Alla sua guida si sono alternati, nel corso degli anni, diversi direttori d’orchestra come Daniele Zanettovich, Giampaolo Coral, Andrea Cristofolini, Stojan Kuret, Fabio Pirona, Antonino Fogliani e Romolo Gessi. L’Orchestra affianca alla sua funzione formativa istituzionale un’intensa attività concertistica in vari teatri ed in collaborazione con enti prestigiosi.

ll Coro del Conservatorio di Trieste inizia la sua attività esterna al Conservatorio nel 1980 sotto la guida di Giampaolo Coral, per unire le finalità didattiche ad un forte impegno musicale sul territorio. Negli anni è stato ospite di importanti Festival in Spagna, Paesi Baschi, Svizzera, Slovenia, Croazia, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacca, e si è esibito sia a cappella che con l'orchestra. Dal 2001 il Coro è diretto da Walter Lo Nigro e dal 2009 assume la denominazione di Coro Accademico, raccogliendo i migliori cantori del Conservatorio. Nel 2010 il Coro Accademico ha cantato sotto la direzione di Riccardo Muti il Requiem di Cherubini, assieme ai cori accademici di Lubiana e Zagabria, per il memorabile concerto in Piazza Unità d’Italia alla presenza di tre capi di Stato.

Il gruppo di Ottoni del Conservatorio Tartini nasce nel 2009, da un’idea del maestro statunitense David Short (che attualmente fa parte dell’orchestra di musica leggera della RAI-TV), che si occupa, oltre che della preparazione dell’ensemble, degli arrangiamenti originali per questa formazione. Il repertorio spazia da arrangiamenti del repertorio barocco fino alla musica contemporanea e al jazz. Romolo Gessi è docente di Musica da Camera e Coordinatore del Dipartimento di Direzione d’orchestra, Musica da camera e d’insieme al Conservatorio di Trieste, nonché titolare del corso di Direzione d’orchestra all’European Conducting Academy, al Laboratorio lirico OperaVerona, all'International Young Artists Project e ai Berliner Meisterkurse. È principale direttore ospite dell’Orchestra “Cantelli”, dell’Orchestra Regionale “Filarmonia Veneta”, dell’Orchestra “Pro Musica Salzburg”, è direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia e direttore artistico delle “Serate musicali a Villa Codelli”.

È stato docente di Direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano, al Centro Lirico Internazionale di Adria e al Corso di perfezionamento europeo di Spoleto. Ha diretto opere liriche e concerti sinfonici in varie nazioni d’Europa e d’America con orchestre e solisti di grande rilevanza internazionale. È inoltre professore ospite all’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, all’Accademia Musicale di Norvegia e al Conservatoire Royal de Mons (Belgio).

Nato a Trieste nel 1957, diplomato in pianoforte e in direzione di coro, Walter Lo Nigro ha studiato direzione d'orchestra e di coro al Mozarteum di Salisburgo e da più di trent’anni svolge ampia e apprezzata attività di direttore di coro e pedagogo vocale in Italia e all’estero. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti nell’ambito di svariati concorsi di canto corale e ha ricoperto incarichi di maestro collaboratore e di maestro del coro in diversi teatri ed enti lirici. Nel 1997 gli è stata conferita la cittadinanza slovena per meriti artistici. Dal 2001 è titolare della cattedra di Esercitazioni Corali e direttore del Coro Accademico presso il conservatorio Tartini di Trieste.