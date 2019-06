Concerto di Primavera dell’Antoniano dei Piccoli

Il Coro dell’Antoniano dei Piccoli, chiuderà l’anno scolastico con il Concerto di Primavera, venerdì 7 giugno alle 20 nella Sala Consiliare Aldo Moro di Cordenons. Il Nato nel 2015 per volontà del Polifonico Sant’Antonio Abate e della sua direttrice Monica Malachin, l’Antoniano dei Piccoli non è solo un coro di voci bianche, ma è anche un progetto educativo permanente per l’apprendimento della musica corale. Si avvale della collaborazione di insegnanti di musica specializzati nella didattica rivolta alle voci bianche e di supporto medico specializzato nel guidare verso un corretto esercizio e sviluppo dell’apparato fonetico e respiratorio dei giovani allievi. Tra le attività finora svolte figurano appuntamenti annuali come la partecipazione all’accensione dell’albero di Natale a Cordenons, ed eventi “straordinari” come la partecipazione al concerto dedicato a Lucio Dalla con la sua vocalist Iskra Menarini, nel palinsesto di Magredimusica.



Il Concerto di Primavera è un percorso multidisciplinare, durante il quale si succederanno momenti di sperimentazione sensoriale in sinergia con la musica, produzione musicale di brani d’autore con accompagnamento del pianoforte e un estratto dalla favola sonora “L’Albero Racconta” che il coro presenterà il prossimo autunno. L’attività di quest’anno ha messo al centro del lavoro la sperimentazione musicale, attraverso un connubio tra musica in senso stretto, scienza e percezione spaziale/sensoriale. Oltre a numerosi concerti realizzati sul territorio, i giovani coristi hanno partecipato ad alcune lezioni al Teatro della Fenice di Venezia durante le quali hanno potuto visitare il teatro e partecipare a percorsi ludico sonori. Il Coro è diretto dalla Maestra Monica Malachin, l’accompagnamento al pianoforte è di Marilina Ongaro, la consulenza medico scientifica è affidata al Dott. Otorinolaringoiatra esperto in audiopsicofonologia Claudio Sacilotto.