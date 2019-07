Conservatori, bando congiunto per le assunzioni

Udine e Trieste collegate in una virtuosa sinergia amministrativa, unica a livello nazionale: si rinnova il format per reclutamento di personale ideato e promosso dai Conservatori musicali delle due città, il Tomadini e il Tartini. Le due Istituzioni di Alta Formazione Musicale, appartenenti al sistema universitario regionale, promuovono nuovamente – era già successo due anni fa - un bando congiunto a integrazione dei rispettivi organigrammi per la formazione di graduatorie utili al reclutamento di personale a tempo determinato di durata annuale. I vincitori del bando ricopriranno il ruolo di Assistente nell'Alta Formazione Artistica e Musicale- Sezione del Comparto Istruzione e Ricerca.

I profili ricercati sono quelli di diplomati delle scuole secondarie superiori: Si richiede in particolare una preparazione in diritto amministrativo, con riferimento anche al diritto d’accesso, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e al regolamento europeo sulla privacy, oltre alla conoscenza della normativa di comparto e alla conoscenza della lingua inglese. Aspetto peculiare della sinergia fra i due Conservatori è che la destinazione d’impiego potrà poi interessare l’una o l’altra Istituzione. La scadenza di partecipazione è martedì 20 agosto, entro il termine perentorio delle ore 12. Le graduatorie prevedono validità triennale e potranno essere utilizzate da altri Conservatori e Accademie italiane.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva potrà avvenire attraverso presentazione diretta, presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste (via Ghega, 12) entro il termine perentorio delle 12 del 20/08/2019, oppure attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o ancora attraverso posta elettronica certificata – PEC.

Sono successivamente previste una eventuale prova pre-selettiva il 30 agosto, una prova pratica il 10 settembre e successivamente una prova orale, info e bando con calendario delle prove: https://conts.it/cons/reclutamento/personaleTA_e_altre_selezioni