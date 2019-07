Conto alla rovescia per il Jova Beach Party

Debutta domani 6 luglio da Lignano Sabbiadoro, il Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti, la festa più bella dell’estate 2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Spiaggia, mare, un happening per il nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti, per una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e l’organizzazione, curata da Trident Music che da più di trent’anni lavora su tutti i live di Jovanotti.

Sarà lo Sbam! Stage il primo palco acceso alle 16.00 dalla musica dub di Paolo Baldini, fondatore degli Africa Unite (2003), che ha già collaborato con Lorenzo in XCHETUC6 in Jova Beach Party EP. Il reggae continua alle 16:30 con i Mellow Mood, che saranno i primi a suonare sul Kontiki Stage e si tornerà poi alle 17:15 con gli Ackeejuice Rockers sullo Sbam! Stage, che prende il nome proprio dal brano con cui è nata la loro collaborazione con Lorenzo. Sul Kontiki Stage arriva poi alle 18.00 Shantel, dalla Germania, conosciuto in Italia soprattutto per i lavori con la sua orchestra gitana e per i suoi remix tra musica balcanica ed elettronica; alle 18:30 sarà la volta di Albert Marzinotto, nuovo fenomeno della dance che ha incontrato Lorenzo la sera in cui ha vinto Top DJ (2015) e a cui è rimasto sempre legato da profonda stima. Le prime note sul Main Stage saranno quelle di Baloji, artista hip hop di origine congolese e fenomeno indiscusso della scena internazionale, a cui seguirà alle 20.00 Benny Benassi, uno dei DJ più popolari al mondo.

Dalle 20.30 il palco sarà di Lorenzo, accompagnato dalla sua super band: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. Ma niente scaletta: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa” – spiega Lorenzo – “Saliamo sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. Non ci fermeremo fino a mezzanotte”.

Ma non è tutto: oggi, a un giorno dal debutto di Lignano Sabbiadoro, esce dappertutto Jova Beach (After) Party – Volume 1, l’esclusiva raccolta con i 18 brani degli incredibili ospiti delle varie tappe, provenienti da tutto il mondo, e da domani 6 luglio in esclusiva in tutte le spiagge dei Party sarà disponibile Jova Beach PArty Limited Edition, una versione speciale di Jova Beach Party EP che, appena uscito, si è imposto ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti e dei brani più suonati in radio con il successo travolgente di Nuova Era.