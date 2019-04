Coro e orchestra University of Bristol a Gorizia

Domenica 14 aprile, alle 18, al Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20) si terrà, nell’ambito della sedicesima edizione della rassegna “Komigo 2019”, il concerto del coro e orchestra dell’università britannica di Bristol, “University of bristol Chamber Choir & Orchestra”, dirette dai maestri Vincent Horsten e Harry Kirby. Nell’occasione esibiranno i brani Schumann, Brahms e Haydn.



La serata (ad ingresso libero) è promossa dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia “Voce Isontina”, con la cooperativa culturale Maja (Across the border 2019), il Kulturni dom di Nova Gorica, la Glasbena matica (Istituto di musica sloveno) di Gorizia e l’Accademia lirica Santa Croce di Trieste; e con il patrocinio del Comune di di Gorizia, del settimanale sloveno Novi glas di Gorizia, della Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e della SKGZ - Unione culturale economica slovena



Il prossimo, appuntamento del festival “Komigo 2019” si terrà, sempre al Kulturni dom di Gorizia, mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 20.30 con lo spettacolo “ Night of the stars - La notte delle stelle” con il “re dell’ imitazione” Luca Virago. Ospite d’onore della serata sarà la promettente cantautrice goriziana, Paola Rossato.