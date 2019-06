Corso di perfezionamento musicale

È la XXXIIa edizione per i Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale organizzati dall'Associazione Musicale Sergio Gaggia e dall'Assessorato alla Cultura del Comune, sotto la direzione artistica del Maestro Andrea Rucli.

“È ormai una tradizione consolidata che Cividale custodisce con grande orgoglio data la sua eccezionale rilevanza culturale. Sentire la città che si anima dell’arte musicale nella sua forma più alta, grazie a maestri di fama internazionale e a talentuosi allievi provenienti da tutto il mondo, è impareggiabile e dona ulteriore bellezza alla nostra splendida città”, dichiara l’Assessore Angela Zappulla. Cividale, infatti, dal 29 luglio al 14 agosto ospiterà nuovamente Maestri di fama internazionale provenienti dalle più importanti Accademie Europee. L’altissima qualità della formazione musicale offerta attirerà giovani strumentisti da tutto il mondo che avranno così anche l’occasione di scoprire le bellezze della città ducale.

“Il calendario dei concerti sarà presto reso pubblico – spiega Andrea Rucli - nel frattempo segnaliamo che le iscrizioni sono aperte per tutti i vari Corsi, alcuni dei quali stanno già esaurendo i posti disponibili”. Accanto ai Maestri che da molti anni vengono a Cividale, come ad esempio Daniel Rowland, Julian Arp, Thomas Carroll, Nino Gvetadze, Maja Bogdanovic, Nicola Bulfone, “tra le novità di quest’anno avremo il violoncellista Denis Schapovalov, premiato al concorso Tchaikosky, il pianista romano Claudio Trovajoli e il chitarrista Foster Johan” conclude Rucli.

Le iscrizioni ai corsi vanno fatte on-line tramite il sito www.perfezionamentomusicale.it.