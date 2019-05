Creatività friulana d'esportazione sullo schermo e dal vivo

Venerdì 10 maggio nell'aula 2 di Palazzo Antonini (Università di Udine – V. Petracco 8, Udine) alle 17 il CIRF (Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli) dell'Ateneo friulano, in collaborazione con Radio Onde Furlane e con la società di produzione audiovisiva Agherose, nell'ambito della Setemane de Culture Furlane promossa dalla Società Filologica Friulana, organizza un appuntamento dedicato alla comunicazione e alla creatività in lingua friulana con la proiezione di due episodi della serie di documentari INT/ART di Dorino Minigutti e Giorgio Cantoni.



INT/ART, il cui titolo fa riferimento alle persone (INT) e all'arte (ART) e richiama anche la nozione di ARTiscj INTernazionâi (ARTisti INTernazionali), è un progetto audiovisivo che si concentra sulle vicende di una serie di giovani artisti friulani – ognuno dei quali è protagonista di un singolo episodio – che sono impegnati nei settori della musica, dell'illustrazione, del cinema, del teatro, della scultura, della fotografia e della scrittura creativa. La loro attività è radicata, in maniera profonda, personale e dinamica, nella cultura e nell'identità del Friuli e il loro lavoro arricchisce e rinnova la cultura friulana contemporanea. In particolare, proprio quelle specifiche connessioni con il Friuli e, soprattutto in alcuni casi, l'uso della lingua friulana caratterizzano in forme più o meno rilevanti ed esplicite la loro produzione e si rivelano peculiari elementi di originalità che permettono loro di essere conosciuti, riconosciuti ed apprezzati anche altrove nel mondo.



In particolare, nel corso dell'appuntamento in programma il 10 maggio, saranno presentati gli episodi che danno conto dell'esperienza artistica e personale di Carin Marzaro, che lavora come grafica ed illustratrice e opera anche in campo musicale suonando il basso elettrico, e di Federico Scridel, attore impegnato in diversi progetti di teatro, televisione e cinema.



All'incontro, che sarà introdotto dal direttore dal CIRF, Enrico Peterlunger, e sarà condotto da Paolo Cantarutti di Radio Onde Furlane, prenderanno parte il regista e produttore di INT/ART, Dorino Minigutti, già da tanto tempo impegnato anche nella realizzazione di opere in lingua friulana, e dai due artisti protagonisti dei documentari proposti: Carin Marzaro e Federico Scridel.