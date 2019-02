Cuccioli di barboncino sequestrati a Doberdò

Ancora un sequestro di cuccioli in Friuli Venzia Giulia. I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Monfalcone, nel corso di un controllo nei pressi del casello autostradale del Lisert, in comune di Doberdò del Lago, hanno fermato un'auto, condotta da un cittadino polacco, per un controllo. I cagnolini, tre esemplari di razza barbone, viaggiavano nel bagagliaio della vettura, in un piccolo trasportino abilmente occultato tra borse e valige, senza ricambio d’aria, cibo, maltrattati e visibilmente spaventati anche a causa delle numerose ore di viaggio trascorse in quelle condizioni. I cuccioli erano privi di sistemi per l'identificazione, delle necessarie certificazioni sanitarie e del passaporto individuale.



Un medico veterinario dell’Ass n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” ha accertato la tenera età dei cuccioli, di circa 8 settimane, precocemente distaccati dalle fattrici, nonché lo stato di maltrattamento. I barboncini sono stati sequestrati e il cittadino polacco è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia per il reato di maltrattamento di animali, nonché per traffico illecito di animali da compagnia.



Le successive indagini svolte dai finanzieri isontini hanno permesso di identificare una cittadina italiana residente a Prato, a cui i cani dovevano essere rivenduti. Pertanto, grazie alla collaborazione del Comando territoriale della Guardia di Finanza di Prato, è stata eseguita una perquisizione domiciliare, su disposizione della Autorità giudiziaria di Gorizia, a casa dell’acquirente, scoprendo così un vero e proprio allevamento abusivo di cani di razza. In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrati 32 cuccioli di razza barbone, presumibilmente importati con le medesime modalità, nonché documentazione varia comprovante la commercializzazione illegale.



L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle isontine si inquadra nella più ampia e costante attività di polizia economica e finanziaria a contrasto dei traffici illeciti, per lo più provenienti dall’Est Europa, in questo caso finalizzata a tutelare gli stessi animali, i potenziali acquirenti e gli operatori commerciali regolari. Infatti i cuccioli, pagati poche centinaia di euro, rivenduti al valore di mercato, avrebbero consentito un illecito guadagno di migliaia di euro, in concorrenza sleale con gli allevatori onesti ed a discapito degli acquirenti in buona fede.