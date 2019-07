Da tutto il mondo a Cividale per la Music Masterclass

Alla loro 32esima edizione i Corsi internazionali di perfezionamento musicale (o International Music Masterclasses) si accingono, anche per il 2019, a trasformare Cividale in una grande installazione musicale. La manifestazione - in programma dal 29 luglio al 14 agosto - richiama studenti provenienti da più continenti per approfondire conoscenza e pratica musicale sotto la guida di maestri di fama internazionale.

Anche quest'anno la sezione concertistica è particolarmente curata: una pregevole serie di concerti serali sarà tenuta dai maestri dei corsi e dai migliori studenti, spesso professionisti già in carriera. Infatti gli Incontri di musica da camera, che costituiscono un vero e proprio festival, richiamano tradizionalmente un pubblico numeroso e appassionato, attirato proprio dalla presenza di grandi strumentisti, da location di grande suggestione e da programmi tematici.

In sintesi i Corsi e gli Incontri rappresentano le due facce di un unico evento che si afferma fra i più interessanti del panorama musicale estivo mitteleuropeo, un appuntamento culturale che coniuga bellezze naturali e artistiche cividalesi con la grande musica da camera.

“Anche quest'anno Cividale ritorna a essere cuore pulsante della Musica da Camera e accoglie da tutto il mondo i giovani studenti che la raggiungono per perfezionare la loro tecnica con i migliori professori del panorama europeo" dichiara l’Assessore alla Cultura Angela Zappulla. "Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura che dirigo, in coorganizzazione con l’Associazione Sergio Gaggia diretta dal Maestro Andrea Rucli, offre al pubblico, sempre più numeroso nelle ultime edizioni, raffinati concerti in incantevoli luoghi custodi di fascino e storia cividalese. Quest’anno ammireremo panorami inconsueti e vedute della città ascoltando la musica di volta in volta proposta e scelta da nomi internazionali che raggiungono sempre con grande piacere Cividale. Oltre all’importante valore culturale e artistico i Corsi, inoltre, incrementano il flusso turistico ed economico della città: infatti gli oltre 150 ragazzi, spesso accompagnati, vivono in tutto e per tutto per due settimane nella nostra Cividale”.

Il programma degli Incontri di musica da camera è ricchissimo e offre alcune occasioni uniche come il concerto del mattino nella vigna a ridosso del Tempietto Longobardo, riproposto dopo il successo dello scorso anno, intitolato per questa edizione “Alba capricciosa sul Natisone”, omaggio a Paganini. Inoltre, quest’anno sarà offerta l’inedita possibilità di ammirare la città ducale dall’alto con alcuni concerti collocati appositamente su punti panoramici quali la Collina del Castello e residenze con terrazze private in centro città.

Il 6 agosto in particolare si potrà gustare un raffinato programma di musica sudamericana nella panoramica terrazza del Ristorante “Al Castello” e domenica 11 l'arte chitarristica di Alberto Mesirca si coniugherà con la vista della terrazza che fu per decenni la residenza privata dei Vidussi. Di sicuro interesse per il grande pubblico saranno la serata dedicata al Tango, con il ritorno di uno dei migliori bandoneonisti internazionali, l'argentino Marcelo Nisinman e quella dedicata al repertorio classico Gipsy.

Il concerto d'apertura del 2 è anche il primo di tre concerti dedicati ai “Monumenti in musica” e vede il ritorno di Pavel Berman, con il suo inestimabile Stradivari, e la prima volta a Cividale di Denis Shapovalov, premiato tra l'altro anche al concorso Tchaikowsky di Mosca.

Il programma intero dei concerti è visitabile sul sito dei Corsi www.perfezionamentomusicale.it . Gli ingressi sono alla popolare cifra di 8 euro.