Dal Giappone il grande trombonista Eijiro Nakagawa

Direttamente da Tokyo, approda in terra friulana Eijiro Nakagawa, straordinario trombonista ospite di Music System Italy, il nuovo progetto organizzato da SimulArte per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli, che abbina alta formazione musicale, concerti in tutta la regione e promozione turistica del territorio. Il tutto in stretta sinergia con PromoTurismoFvg e l'associazione italiana giovani per l'Unesco

Giovedì 11 luglio, infatti, il grande musicista applaudito in Giappone e negli Stati Uniti e costantemente richiesto negli studi di registrazione di tutto il mondo, sarà a Villa Liruti a Villafredda di Tarcento (Ud) per un insolito concerto insieme con gli “Slide & Friends”, gruppo di trombonisti professionisti, freelance e studenti con la missione di far conoscere il trombone in tutti i generi in cui è impiegato. Al termine del concerto a ingresso gratuito, in programma anche una cena a buffet a cura dell'Osteria di Villafredda (prenotazioni 0432 792153).

Ma la presenza in Friuli di Eijiro Nakagawa non si limita al concerto. Per tutti gli studenti, i maestri e trombonisti sarà un'occasione davvero imperdibile partecipare alla masterclass, in calendario al Centro Civico di Tavagnacco sempre l'11 luglio a partire dalle 9, tenuta dal grande Maestro giapponese.

Nato a Tokyo, classe 1975, Eijiro Nakagawa è impegnato a suonare insieme ad alcuni dei migliori musicisti sia in Giappone, sia negli Stati Uniti. Cresciuto in una famiglia molto musicale, Eijiro ha iniziato a suonare il trombone all’età di 5 anni e a 6 stava già suonando “I’m Getting Sentimental Over You” nella band di suo padre. Agile sia nel jazz, sia negli idiomi classici, Eijiro è costantemente richiesto negli studi di registrazione e può essere ascoltato su innumerevoli dischi che supportano alcuni degli artisti più famosi in Giappone, oltre che su molti jingle, colonne sonore e programmi televisivi.

Tutti i musicisti interessati ad iscriversi alla masterclass (la prossima già il 19 e 20 luglio in tuba con Paul Halwax, primo solista di tuba dei Wiener Philharmoniker e dell’orchestra dell’opera di stato di Vienna) o ai corsi possono farlo direttamente attraverso il sito di SimulArte (simularte.it/musicsystem). I concerti sono gratuiti e aperti al pubblico secondo la disponibilità di posti. Per informazioni: musicsystem@simularte.it