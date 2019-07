Daniele Silvestri inaugura il No Borders

Sarà Daniele Silvestri, uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano, a inaugurare il No Borders Music Festival sabato 27 luglio, alle 14 (ingresso libero), ai Laghi di Fusine, i laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, che saranno raggiungibili a piedi e in bicicletta per una immersione totale nella natura, in grado di mostrare le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche, rendendo ancora più magico questo sito.

Silvestri dopo aver conquistato all’ultimo Festival di Sanremo il “Premio della Critica Mia Martini”, il “Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web Lucio Dalla” e il “Premio per il Miglior Testo Sergio Bardotti” con “Argentovivo”, brano dal fortissimo impatto emotivo, ha pubblicato lo scorso 3 maggio il nuovo album “La Terra Sotto i Piedi”. È il nono album in studio del cantautore romano, un disco terreno, umano, pieno di passioni e di vita.

La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e sperimentazione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali Cohiba, Il mio nemico e La mia casa al fianco di Le cose che abbiamo in comune, Salirò e Quali alibi.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Fondazione Friuli, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Crédit Agricole Friuladria, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, Gore-Tex, Grolsch e ProntoAuto.

