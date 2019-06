Danza a teatro con 'Oltre la Distanza'

Le allieve dell'a.s.d. e culturale Coppelia Danza dirette dalle insegnanti Elisa e Manuela Tulliani sono andate in scena sabato 15 giugno 2019 presso il Teatro Comunale di Monfalcone. Alle 20 e 30 si è svolto il saggio - spettacolo di fine anno dal titolo “Oltre la Distanza” che ha coinvolto tutte le allieve dei corsi di danza classica, moderna, contemporanea, funky jazz della scuola. Come di consueto, hanno aperto lo spettacolo le allieve dei corsi di danza classica, dalla propedeutica ai corsi superiori con alcune coreografie di repertorio e rielaborate dalle insegnanti Elisa e Manuela Tulliani in collaborazione con la maestra coreografa Franca Desinio, tratte da “Lo Schiaccianoci” sulle musiche di Peter Tchaikovsky.



Il pubblico ha apprezzato molto tutti i balletti ed in particolare il Valzer dei fiocchi di neve, un pezzo di circa sette minuti danzato tutto sulle punte dalle allieve dei corsi medi, superiori e avanzati con costumi brillanti che ben si intonavano alla scenografia creata ad hoc e con la proiezione del video sulla nevicata. Dopo l'intervallo è iniziato lo spettacolo di danza moderna dal titolo:” Oltre la Distanza”, una storia creata dalle insegnanti, sulla necessità di poter convivere con la tecnologia, che avanzando ogni giorno in maniera esponenziale, ci affievolisce la sfera emozionale. Sentimenti ed emozioni occupano spazi sempre più ridotti in noi, rispetto ad un passato, in cui i rapporti umani erano vivi. Da qui la necessità di superare quella distanza, che è venuta a crearsi tra noi. “Oltre la Distanza” ha visto avvicendarsi sul palcoscenico tutti i corsi di modern della scuola.



Il gran finale preceduto dalla proiezione di un video emozionante sulla storia della scuola ha coinvolto tutti i presenti e non sono mancati gli applausi.

Sulle note di “Viva la Vida” si è concluso il quindicesimo saggio spettacolo della scuola Coppelia, che ha offerto al pubblico una serata ricca di spettacolo e divertimento,

La caratteristica fondamentale dell’associazione Coppelia è quella di unire all’impegno artistico e sportivo quello sociale e umanitario, appoggiando e organizzando progetti a sfondo benefico. E a tale proposito ogni anno in occasione della manifestazione "Danzando il Natale " le allieve si esibiscono in uno spettacolo "Io ballo per Telethon", in favore della ricerca sulle malattie genetiche. Anche quest'anno, a tale manifestazione hanno partecipato altre scuole provenienti da Monfalcone ,dal mandamento e dalla regione.



Inoltre, insegnanti e allieve hanno partecipato per tre giorni consecutivi alla Festa dello Sport 2019, organizzata dal Comune di Monfalcone e in occasione della “Premiazione dell'Atleta dell'Anno” sono state premiate, per aver vinto il concorso “Crazy Dance Contest 2018” a Milano.L'attività prosegue con il centro estivo "Estate in danza".