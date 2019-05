Dead Kennedys, a Lignano la storia del punk Usa

Sarà un'estate indimenticabile per tutti gli amanti del punk. Molte delle band che hanno creato e scritto la storia del genere passeranno per l'Italia nei prossimi mesi, e da oggi alla lista si aggiungono niente meno che i Dead Kennedys.



Lo storico gruppo californiano è stato annunciato come ultimo nome internazionale in aggiunta e in apertura allo show dei The Offspring a Lignano Sabbiadoro, dove sostituiranno The Damned, che hanno dovuto rinunciare alla performance a causa di sopraggiunti impegni. Special guest della serata, il 15 agosto, saranno i conterranei Ignite. I paladini dell'hardcore punk saranno protagonisti anche del Bay Fest di Bellaria-Igea Marina (Rimini) il 14 agosto.



Descritti come rivoluzionari, provocatori, e da alcuni persino come "la band più pericolosa dell'hardcore", i Dead Kennedys calcano le scene di tutto il mondo dal 1978, e proprio in celebrazione dei 40 anni di attività è recentemente uscito DK40, una compilation dal vivo che in ben 47 tracce ripercorre le canzoni più amate della band come Holiday in Cambodia, Nazi Punks Fuck Off o Police Truck, e anche alcuni "deep cuts" dalla loro discografia.