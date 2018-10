Dedica al partigiano ucraino di Preone

S ’intitola ‘Piccola stella senza cielo’ (ma Ligabue non c’entra nulla) la nuova lettura scenica dello scrittore e drammaturgo friulano Carlo Tolazzi (autore del pluripremiato ‘Cervivento’, ma anche di ‘Portare’, ‘Amida. Due madri e una fabbrica’, ‘Via Cadorna 17 – Caporetto’, ‘Lo stivale sul collo’…), che sarà presentata a Preone domenica 28 alle 14, a Palazzo Lupieri, alla presenza del console generale dell’ambasciata Ucraina in Italia, Roman Goriainov, dopo un’introduzione in un luogo particolare: il cimitero.

“In quel luogo – spiega lo stesso Tolazzi - esiste una sepoltura di tale Jaroslav Javney, ucraino venuto in Friuli nel 1943 a combattere contro i nazisti con i partigiani friulani. Si inquadra nel Battaglione ‘Stalin’ e muore nel settembre del 1944, disinnescando una bomba. Nel luglio ‘45 la comunità di Preone decide di seppellirlo nel suo cimitero e ne cura la sepoltura per parecchi anni, finché questa incombenza viene assunta da un gruppo di ucraini residenti in Italia, che organizzano ogni anno la commemorazione del partigiano”.

Ricevuto dal Comune di Preone l’invito a realizzare un lavoro teatrale sulla storia del paese, Tolazzi ha messo assieme per questa lettura scenica, che ha debuttato il 22 settembre scorso, diversi elementi: “I reperti fossili risalenti a 200 milioni di anni fa e trovati nella valle, la lapide nel bosco di una bambina morta a otto anni nel 1945, la sepoltura del partigiano. Lo so che così mi gioco ogni alleanza con la Russia, ma sono contento”.