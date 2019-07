Detective story per il cinema all'aperto

Un'ironica detective story tratta da un'incredibile storia vera. Ci si emoziona, ci si indigna anche ridendo con evidenti rimandi a oggi. Un film che non passerà inosservato e che dimostra, ancora una volta, come ci sia bisogno di Lee nel cinema e nella società contemporanea. Oscar alla sceneggiatura e Gran Premio della Giuria a Cannes 2018. Martedì 9 luglio alle ore 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio!



Stallworth è il primo agente di polizia nero in città. Stanco di occuparsi di scartoffie, accetta di infiltrarsi ad un raduno di studenti afroamericani che inneggia alla black revolution. Ma l’indagine che lo porterà alla ribalta è quella che inizia qualche giorno dopo, quasi per caso. Gli basterà comporre il numero telefonico comparso su un annuncio pubblicitario e da lì a poco diventa un membro del Ku Klux Klan, arrivando persino a intrattenere lunghe conversazioni con il suo leader e servendosi di un collega bianco quando bisognava presentarsi ai vari raduni.



Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle ore 21.00.