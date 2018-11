Doppia tappa per 'Non toccatemi Rossini'

Massimo Bagliani - protagonista del teatro italiano dalla fine degli anni Settanta a oggi tra classici, commedie e teatro musicale - porterà nel circuito ERT Non toccatemi Rossini, commedia musicale da lui stesso scritta in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla scomparsa del compositore. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 21 novembre alle 20.45 al Teatro Sociale di Gemona e giovedì 22 novembre alla stessa ora al TeatrOrsaria di Premariacco. Sui palchi regionali, diretti da Jeff Bloomy, saliranno anche Isabella Robotti, Alberto Bianchi Lanzoni e Andrea Bianchi. Non toccatemi Rossini ritornerà in Friuli Venezia Giulia anche in dicembre, giovedì 13 a San Daniele del Friuli e venerdì 14 a Grado.



Lo spettacolo è ambientato in un manicomo in cui uno dei pazienti si crede Rossini e ne conosce a menadito la vita, le opere e gli amori. Tre medici, per assecondarlo, ogni giorno recitano la stessa parte suonando, cantando e impersonando i soggetti che hanno segnato la vita del musicista: Don Basilio, il cuoco Monsieur Careme, Madame Olympe Pelissier e altri, dando vita così ad uno spettacolo ironico, spiritoso e divertente.



Gioacchino Rossini è un mito, un divo, il re del teatro musicale del suo tempo e dell’opera buffa. Un musicista immenso, un genio precoce, un titano di potenza e audacia, un innovatore coraggioso. Ha inventato una musica che non c’era mai stata: esplosiva, carica d’ironia, con giochi strumentali inarrivabili. Il suo famoso “crescendo” è energia pura, rappresentazione della vita come ebbrezza totale. Rossini ha attraversato l’età di Napoleone, la Restaurazione, le lotte per la libertà e l’Italia finalmente unita. Misteriosa è la sua personalità: pigro, gaudente, collerico, creativo e facile agli amori.

Lo spettacolo fa scoprire al pubblico molti aspetti della vita di Rossini in modo vivace e pungente facendo così conoscere in maniera semplice e divertente lo spirito di un grande artista e la geniale allegria della sua musica.



Massimo Bagliani nasce ad Alessandria, si diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano e debutta nel 1978 nella Tempesta di Shakespeare per la regia di Giorgio Strehler. Recita nelle Compagnie di Vittorio Gassman, Pagliai, Bramieri, Garinei e Giovannini, Montagnani, Gigi Proietti e nella Compagnia italiana di Operette. Interpreta diversi personaggi in fiction televisive quali: Distretto di polizia, Ris, I Cesaroni, Provaci ancora Prof., Un medico in famiglia. Ha scritto con Enrico Vaime e rappresentato molte commedie con canzoni: Devo fare un musical, Dieci ragazze per me, Dove andremo a finire?, Io fò buchi nella sabbia, Coraggio: il meglio è passato.