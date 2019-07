Doppio appuntamento con Verdid’estate questa settimana. Il percorso Young, rivolto a bambini e famiglie, si concluderà mercoledì 31 luglio alle 20.30 nel parco del Municipio con un classico, Il gatto con gli stivali, nella versione interattiva di Anà-thema Teatro. La storia è quella nota: un vecchio e povero mugnaio lascia in eredità al figlio più piccolo un gatto, che cosa accadrà quando il micio comincerà a parlare? E' previsto un biglietto unico a tre euro, acquistabile la sera stessa all’ingresso.



Il divertimento è assicurato venerdì 2 agosto, sempre alle 20.30 nel Parco del Municipio, con lo spassoso Illogical Show di Tresjolie, con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari. Interprete di una comicità illogica e di uno humor inglese che affondano le proprie radici nel teatro, il trio accompagnerà il pubblico in un viaggio surreale e poetico tra ritmi incalzanti e momenti più distesi per un’atmosfera di divertimento e trascinante simpatia. I vincitori dell’edizione 2017 del talent show Italia's got talent, chiamati nel 2018 da Claudio Bisio a far parte del cast fisso del programma televisivo Saturday Night live, propongono ritmi serrati alternati a momenti musicali, creando un’atmosfera spassosa fatta di sketch coinvolgenti ed esilaranti adatti ad ogni tipo di pubblico. Anche in questo caso è previsto un biglietto unico a tre euro.