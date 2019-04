Doro Gjat al Caffè del Venerdì

Edizione speciale de Il Caffè del Venerdì, in programma il 26 aprile, alle 20.45, al Palamostre di Udine con Doro Gjat. Gli ultimi tre anni sono stati parecchio intensi per il rapper e cantautore carnico, all’anagrafe Luca Dorotea, classe 1983. Quando ha pubblicato Vai Fradi, il suo primo disco, nel novembre del 2015 mai avrebbe immaginato che lo avrebbe portato così lontano: prima i servizi sui tg nazionali nel gennaio 2016, poi il palco del Primo Maggio a Roma e la collaborazione con Joss Stone nel 2017 e infine il secondo disco, Orizzonti Verticali, l’anno successivo.

“È stata una corsa a perdifiato rincorrendo un sogno, quello stesso sogno di far viaggiare la mia musica il più lontano possibile” ammette Doro. “Dopo l’uscita del mio secondo disco lo scorso anno, sentivo il bisogno di implementare lo show dal vivo con tutti i musicisti. Da questa necessità nasce Il Ragazzo Doro".

Uno spettacolo tutto nuovo, racconta il rapper carnico, dove alla musica suonata in compagnia della sua band (Elvis Fior alla batteria, Luca Moreale alla chitarra e ai cori, Mirko Caso al basso e Giacomo Santini alla seconda chitarra) si alterna a parti recitate, frutto dell’esperienza fatta all’interno del fortunato spettacolo teatrale Orizzonti Verticali A Teatro che lo ha portato in giro per i teatri di tutta la regione durante la stagione invernale.

“Lavorare nei teatri mi ha aiutato a crescere tantissimo, soprattutto sul piano della presenza scenica. Dentro Il Ragazzo Doro ho voluto metterci tutta questa crescita e ve ne accorgerete venendo a vederci".

Il debutto de Il Ragazzo Doro è previsto per il 26 aprile al Teatro Palamostre di Udine e sarà il terzo evento concertistico dell’anno proposto da Il Caffè del Venerdì, manifestazione culturale giunta al suo terzo anno di programmazione, nata per valorizzare le eccellenze artistiche regionali nei vari campi dell’arte, sport, letteratura e scienza. Il progetto culturale è sostenuto e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro.

Al termine del concerto, ci sarà un rinfresco offerto da La Fattoria di Pavia di Udine, sponsor della manifestazione, che offrirà a tutti i partecipanti le sue specialità enogastronomiche.

