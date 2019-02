Elegante e al tempo stesso trasgressivo, con un repertorio di oltre milletrecento composizioni che vanno dal jazz di intrattenimento e da ballo al jazz d’arte e alla musica colta. Edward Kennedy Ellington (Washington 1899-New York, 1974), universalmente noto come “Duke” - autore tra l’altro di Jack The Bear, Ko-Ko, Concerto For Cootie, Sepia Panorama, Cotton Tail, Harlem Air Shaft - ha avuto un percorso artistico unico, che si potrebbe definire “metajazzistico” rispetto ad altri jazzisti. Ha composto musiche di scena in forma di suite, una messa, musiche per archi e così via. Un vero gigante della musica del Novecento: “Eclettico, sì, ma con una dimensione sempre evolutiva, per la capacità di mantenere aspetti afroamericani e poi toccare le vette di una musica a trecentosessanta gradi ” dice Marco Maria Tosolini, che terrà la prossima conferenza organizzata dall’Università Popolare di Udine dal titolo Duke Ellington e l’età d’oro del Jazz L’appuntamento è per giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 18.15 presso la Fondazione Friuli (via Manin 15 Udine). Il contesto di quell’area espressiva della musica afromaericana denominata (dai bianchi) Jazz è certo quello nel quale nasce e si sviluppa la straordinaria e raffinata potenza creativa del “Duca”. “Duke - sottolinea Tosolini - è riuscito a praticare una cultura della libertà attraverso un enorme stile: è questo il messaggio che ci ha lasciato e cercherò di dimostrarlo. La sua è una musica di intrattenimento ma anche di libertà perché cade in anni di trasformazioni profonde”. Tanti, per quantità e qualità i tributi alla sua arte giunti dai musicisti più disparati – da Igor Stravinsky a George Gershwin, da Woody Herman a Charles Mingus, da Miles Davis fino alle avanguardie estreme di Archie Shepp e Sun Ra, fino al pop-funk di Prince – dove tutti, in misure diverse ma qualificate lo hanno riconosciuto come Maestro e punto di riferimento. La conferenza si svilupperà con il supporto di documenti audio e video, con una selezione di esempi fra la metà degli anni Venti e le ultime composizioni degli anni Sessanta, conducendo il pubblico in un viaggio culturale dove l’aspetto musicale verrà messo in relazione con aspetti socioculturali, antropologici, estetici.

La conferenza è ad ingresso gratuito e aperta al pubblico. Il sito internet dell’associazione è consultabile all’indirizzo www.unipopudine.it. Per informazioni e contatti scrivere a unipopudine@gmail.com.



Marco Maria Tosolini è professore ordinario di Storia della Musica al Conservatorio "G. Tartini" di Trieste. È docente presso i corsi di ARTEM, alta scuola specialistica di formazione per musicoterapisti. Collabora con prestigiose Istituzioni e Fondazioni liriche nazionali e svolge attività di conduttore e regista in campo radiofonico e televisivo con la RAI. Come critico musicale collabora con testate nazionali. Ha collaborato con università nazionali ed europee. È drammaturgo – autore di una ventina di testi teatrali realizzati anche per la RAI, Festival di Spoleto e “Mittelfest” - e compositore, autore di musiche di scena, oratori, per balletto e di commento radiotelevisivo oltre che polistrumentista e ideatore e coordinatore del progetto Il Suono di Pan. Per lungo tempo è stato componente del consiglio d’amministrazione di una fondazione di origine bancaria e della commissione per la comunicazione di ACRI. E’ attualmente membro del Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del MIBACT e del Consiglio d’Amministrazione del Conservatorio "G. Tartini" di Trieste. Ha pubblicato per Olschky, Nuova Alfa Editoriale, Campanotto, Marsilio.