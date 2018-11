E' l'ora di 'Fruts!', il Festival della letteratura per l’infanzia in lingua friulana

Inizia domenica 18 novembre la seconda edizione di “FRUTS! Festival della letteratura per l’infanzia in lingua friulana” organizzato dal Docuscuele-Centro di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, che vede il lavoro sinergico dell’ARLeF, ente finanziatore, e della Società Filologica Friulana con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Quest’anno la rassegna è costruita intorno al tema della lettura con laboratori per le scuole, incontri di formazione per gli inseganti e appuntamenti da non perdere per le famiglie. La manifestazione si chiuderà il 6 dicembre, giorno di San Nicolò, con un evento speciale per far rivivere ai bambini questo momento magico della nostra tradizione.



Il libro su cui si costruisce la proposta laboratoriale rivolta alle scuole è il “Drâc di Udin”, progetto editoriale curato da Radio Spazio con illustrazioni e storia di Luigino Peressini e dei bambini della scuola dell’infanzia Mario Andretta di Lignano. La storia, magica e avventurosa, verrà letta e interpretata in un laboratorio teatrale condotto dall’attore Michele Polo nelle scuole che ne faranno richiesta.



Il primo appuntamento aperto a tutti è fissato per domenica 18 novembre alle ore 11:00 sotto le volte della cjanive di palazzo Mantica in via Manin 18 (sede Filologica) con i quattro amici de “La giraffa con gli occhiali” e le loro incursioni di lingua friulana nella lettura di alcuni dei più sorprendenti albi illustrati dell’editoria per l’infanzia con l’accompagnamento musicale dal ritmo vivace, capace di coinvolgere grandi e piccini. Da martedì 20 novembre il festival si traferisce temporaneamente a Gemona per la settimana “Nati per leggere” con la presentazione del cd “Audioflabis par furlan” realizzato dall’amministrazione locale con Radio Onde Furlane. Le voci narranti sono quelle degli attori Aida Talliente e Michele Polo che doneranno la lettura di una fiaba della tradizione, ma tradotta in friulano, a tutte le scuole dell’infanzia del gemonese e presenteranno il cd in un incontro aperto a bambini e famiglie giovedì 22 novembre alle 17:30 a Palazzo Elti.



Il programma prevede tre seminari formativi accreditati per gli insegnanti: il primo si terrà a Palazzo Mantica il 29 novembre con Luigino Peressini per apprendere il suo personalissimo modo di leggere il territorio e tradurlo in illustrazioni e testi intrisi di magia; il secondo sarà in Fondazione Friuli venerdì 30 novembre con Davide Zoletto che darà dei suggerimenti pedagogici per considerare la lingua friulana come spazio inclusivo a scuola; infine, l’ultimo appuntamento è per il 3 dicembre a San Vito al Tagliamento con Monica Aguzzi che darà tutte le dritte per una lettura a voce alta motivata e capace di attirare l’attenzione dei bambini. Tutto il programma e le modalità d’iscrizione agli eventi è su www.scuelefurlane.it o alla pagina facebook di Docuscuele.