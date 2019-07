E' tempo di Grado Jazz by Udin&Jazz

Mercoledì 3 luglio, alle 18.30, GradoJazz apre i battenti, sotto l'egida dell'importante festival internazionale Udin&Jazz – organizzato da Euritmica - che quest'anno si cambia d'abito e sceglie l'isola d'oro per le sue performance. Dopo i saluti delle Autorità, il primo concerto vede protagonista l'Orchestra Laboratorio 6.0 del Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste, frutto della collaborazione con la classe di Musica d'Insieme Jazz coordinata da Giovanni Maier. L’evento inaugurale si tiene al Bar 1, presso l'ingresso 1 della spiaggia ed è ad entrata libera.



Il festival, realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, di Promoturismo FVG e dai Comuni di Grado, Palmanova, Marano Lagunare, Tricesimo, Cervignano del Friuli, prosegue con un omaggio al “Sabo Grando”, amatissima festività gradese. Il 6 luglio, a portare un saluto in musica, sarà la Bandakadabra, fanfara urbana di sette fiati e due percussioni che, in chiave festosamente jazz, balkan, swing, rallegrerà le vie del centro a partire dalle 18.



Sempre sabato 6 luglio, a Palmanova è in programma l'attesissimo concerto dei King Crimson, prima data nazionale del tour che celebra il loro cinquantesimo anno di musica: un evento speciale di GradoJazz by Udin&Jazz che si avvia verso il tutto esaurito, con quasi tremila biglietti venduti in tutto il Triveneto ma anche in Germania, Austria, Croazia e Slovenia.



Da domenica 7 luglio la scena musicale si trasferisce nuovamente a Grado, al Parco delle Rose Jazz Village, aperto tutte le sere dalle 19, dove sono previsti 3 concerti al giorno: alle 20, alle 21.30 e alle 23.30 e un’area interamente dedicata all’enogastronomia locale, con specialità di pesce e show cooking, il tutto accompagnato dal vino ufficiale, la Vitovska di GradoJazz - con etichetta realizzata ad hoc - prodotta dall’azienda Castello di Rubbia di San Michele del Carso.



Tra i nomi eccellenti di questa edizione figurano: il trio di Paolo Fresu, icona del jazz italiano e mondiale (7 luglio, preceduto dal jazz tango del Quinteto Porteño),Amaro Freitas, il nuovo talento pianistico del jazz contemporaneo brasiliano e lo ska jazz party con la North East Ska* Jazz Orchestra (8 luglio, serata ad ingresso libero), i vulcanici Licaones di Ottolini e Bearzatti, incredibli galvanizzatori di platee, che si esibiranno prima del grande pianista cubano Gonzalo Rubalcaba con il suo trio, autentica stella del jazz mondiale (9 luglio), la Blues Night con Robben Ford, uno dei più grandi chitarristi del XX secolo, secondo “Musician”, preceduto dallaJimi Barbiani Band (10 luglio) e la giornata finale, l’11 luglio, che prevede una vera "bomba" musicale, gli SNARKY PUPPY con la prima data italiana del loro "Immigrance Tour 2019". Il collettivo “underground”, fondato dal bassista Michael League, è tra i più acclamati della scena internazionale musicale; prima di loro, il groove africaneggiante di Maistah Aphrica. Per tutti questi doppi eventi è previsto un biglietto unico.



Dopo i due concerti principali al Parco delle Rose, le serate terminano in dolcezza, con il Jazz Club notturno delle 23.30: musica dal vivo & cocktail sotto la luna a due passi dal mare… con l’esibizione di quattro affermate formazioni della scena jazz regionale.



Tra i servizi offerti da GradoJazz by Udin&Jazz, la comodità di un jazzbus gratuito (basta acquistare un biglietto o un abbonamento del festival) che partirà alle 18 da Udine, Piazzale XXVI Luglio, nelle serate del 7,9,10 e 11 luglio e abbonamenti a prezzi vantaggiosissimi. Per gli studenti delle scuole di musica e dei conservatori è stata attivata una promozione speciale che prevede l’ingresso ai concerti di Paolo Fresu e Gonzalo Rubalcaba al prezzo simbolico di 1€ (prenotazioni a stampa@euritmica.it).