Ecco come vivere il concerto di Vasco

E’ iniziato il conto alla rovescia per il concerto di Vasco Rossi che, lunedì 27 maggio, si prepara a regalare emozioni ai 27mila dello stadio Teghil. Per vivere nel migliore dei modi la serata, ecco tutte le informazioni utili su viabilità, parcheggi e controlli di sicurezza.

STADIO. Non si potrà posteggiare nel parcheggio dello Stadio Teghil, area di afflusso e deflusso delle persone. Sono disponibili: parcheggio della discoteca Mr. Charlie all’entrata di Lignano; area del mercato adiacente allo Stadio Teghil, con ingresso da viale Europa; parcheggio del luna park accessibile da viale Europa; parcheggio dell’area del cimitero comunale accessibile da Via Lovato; parcheggio della discoteca Ca’ Margherita accessibile da via Alzaia; parcheggio Luna Blu accessibile da via dello Stadio; parcheggio multipiano Parkint accessibile da via Amaranto, oltre al parcheggio del Parco Zoo accessibile da via Scerbanenco (zona Riviera) e parcheggio ex-distributore accessibile da Lungomare Kechler.

Oltre a tali aree, sarà consentita la sosta anche lungo via San Giuliano, strada del Pantanel e via Alzaia, la cui viabilità risulta modificata.

TRASPORTO PUBBLICO. Sono previsti per il traffico urbano ulteriori mezzi pubblici messi a disposizione dalla Saf. In particolare, è stato organizzato un servizio urbano speciale per il concerto per agevolare l’accessibilità al pubblico fino a mezzanotte e mezza, dopo la fine del concerto, con linea urbana A2 dedicata con fermata “736 Acquasplash” per Stadio Teghil.

CONTROLLI DI SICUREZZA. Per agevolare e velocizzare i controlli all’ingresso dello Stadio, si ricorda che, nel perimetro tra Villaggio Europa, viale Europa (nel tratto compreso tra via della Vigna e via San Giuliano), via San Giuliano e via della Vigna, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitore di vetro o in lattina; la detenzione da parte di chiunque, su aree pubbliche o private a uso pubblico, di bevande o contenitori di vetro e in lattina.

All’ingresso dell’area del concerto saranno previste da parte delle Forze dell’Ordine e degli addetti alla sicurezza apposite misure di controllo con metal detector e apertura di borse e zaini; per questo motivo si consiglia di limitare la detenzione di qualsiasi tipologia di accessorio allo stretto necessario. È vietata l’attività di bagarinaggio. I cancelli apriranno alle 16.30.