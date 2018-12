Elisa fa il tris... a Latisana

La meravigliosa Elisa ha scelto il Teatro Odeon di Latisana quale location ideale per allestire la data zero del “Diari Aperti Tour”, nuovo attesissimo progetto live dell’artista che prenderà il via la prossima primavera e che vedrà quindi proprio a Latisana la sua grande anteprima il prossimo venerdì 15 marzo, con inizio alle 21. I biglietti per questo nuovo evento, organizzato da Zenit srl e F&P Group, in collaborazione con Comune di Latisana, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 18.00 di sabato 22 dicembre. Info e punti autorizzati su www.azalea.it . Con l’odierno annuncio diventano così quattro i concerti di Elisa in Friuli Venezia Giulia dopo quelli del 19 e 20 aprile (entrambi sold out) e del 31 maggio (biglietti ancora in vendita), che si terranno al Politeama Rossetti di Trieste. Radio 105 è la radio ufficiale di "Diari Aperti Tour".

“Siamo onorati di accogliere nella nostra città un’artista del calibro di Elisa – ha commentato Daniela Lizzi, Assessore alla Cultura del Comune di Latisana – Poter ospitare questa artista, nostra corregionale, professionista di valore assoluto, rappresenta anche una grande occasione di promozione per la nostra città, fatto che ci riempie di orgoglio. Un ringraziamento particolare va alla Zenit srl per aver reso concreta questa opportunità".

Elisa festeggia il Natale al n.1 della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio con “Se piovesse il tuo nome” che riconquista la vetta e raggiunge la cifra record di 7 settimane al primo posto della chart.

“Se piovesse il tuo nome”, primo singolo estratto dal nuovo album di Elisa “Diari Aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre per Island Records, dopo aver conquistato il Disco D’Oro ha avuto in questi giorni anche una versione speciale, regalo a tutti i fan, che vede l’artista duettare con Calcutta (autore della canzone insieme a Dario Faini e Vanni Casagrande).

Intanto il momento d’oro di Elisa continua anche per la parte live. Prosegue infatti incessante la richiesta di biglietti per la nuova tournée “Diari Aperti Tour” (organizzata e prodotta da Friends & Partners), in partenza il 18 marzo da Firenze che è arrivata ad aprire la 5° data a Milano (7 maggio), la 4° a Roma (24 maggio) e Firenze (12 maggio) e la 3° a Bari (22 maggio).