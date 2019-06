Elisa madrina del GayPride di Trieste

Sarà Elisa la madrina del Gay Pride in programma a Trieste e Muggia nel fine settimana, sostenendo i diritti umani in Fvg per l'edizione 2019 dell'evento. Sabato 8 giugno Elisa terrà un concerto gratuito proprio a Muggia, dalle 20 in poi, in Piazzale Adriatico. Alla parata sono attese più di 5mila persone. Domani si comincia con la sfilata in programma a Trieste, con ritrovo fissato alle 14.30 in Piazza Unità per attraversare le vie del centro e terminare alle 18 in piazza Libertà.

A Muggia, nel piazzale di fronte ai cantieri San Marco, si svolgerà una festa in musica gratuita. Ad aprire il concerto sarà il collettivo indie-rock di sole donne ŽEN; seguiranno Tofel Santana, Splendore, Planningtorock e Jam Ronson. Dalle 24 si ritornerà a Trieste per la terza fase dell'evento, con la festa finale che si terrà al Mandracchio con dj-set a cura di DiscOrsetto, Oceanicmood e Nina Hudej.