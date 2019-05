Entra nel vivo il Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova, iniziato domenica scorsa con il concerto-evento inaugurale. Lunedì 6 maggio sono cominciate le audizioni dei quasi mille concorrenti (fino ai 24 anni d'età).



L’evento proseguirà fino a domenica 12 maggio, giornata che registrerà le premiazioni di due delle sezioni di concorso e il grande concerto conclusivo dei vincitori. Per Palmanova, dunque, una settimana intensa e vivace, all'insegna della grande musica - protagoniste dell'evento sono promesse provenienti da ogni parte del mondo - ma anche del turismo, considerata l'alta ricaduta di una manifestazione capace di convogliare in città, fra diretti protagonisti dell'esperienza e accompagnatori, circa 2.500 persone.



Anche nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 maggio al teatro Modena si susseguiranno le audizioni dei solisti e dei gruppi, corali e strumentistici, che si contendono le ambite borse di studio: tutte le prove, che vengono valutate da qualificatissime giurie, sono aperte al pubblico. Da segnalare che giovedì pomeriggio e sabato mattina il concorso si svolgerà in due location diverse, il teatro Modena e la sala sede della Mitteleuropa Orchestra, gentilmente concessa allo scopo. Fra sabato e domenica, poi, l'evento (articolato nel Premio alle Scuole, nel Premio Palmanova Città Unesco, per solisti, musica da camera e orchestre, anche con coro associato, e nel Premio Corale, per voci bianche e giovanili) vivrà il suo culmine, con le due cerimonie di consegna dei premi, sempre in teatro: sabato 11 maggio, alle 12.30, saliranno sul palco i vincitori del concorso corale, mentre domenica 12, alle 18.30, saranno proclamati quelli delle altre due sezioni; seguirà il concerto dei talenti premiati. Promosso dall'Accademia Musicale Città di Palmanova, con la co-organizzazione del Comune di Palmanova e la collaborazione delle scuole di musica comunali di Bagnaria Arsa e di Mossa ("Rete Legatura di Valore") e con l'Usci - Unione Società Corali Fvg, il Concorso gode del patrocinio dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di Promoturismo Fvg, dei Comuni di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Mossa, Aquileia e Grado e dell’Università degli Studi di Udine.