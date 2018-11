Fare Teatro a Scuola compie dieci anni

Dieci anni di Fare Teatro a Scuola secondo Noi: sabato 10 novembre il Teatro Nuovo Giovanni da Udine accoglierà la 10^ edizione della giornata di formazione dedicata quest’anno al tema Esplora: i legami della meraviglia.



Organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il Comune di Udine, Fare Teatro a Scuola secondo Noi ha ottenuto il riconoscimento dell’Ufficio scolastico regionale del MIUR ed è oramai diventato un progetto di formazione, confronto e dialogo molto atteso dagli adulti che a vario titolo si occupano di infanzia: insegnanti ed educatori, operatori culturali e teatrali, ma anche genitori e familiari che sono i primi promotori di un avvicinamento dei più piccoli ai linguaggi artistici ed espressivi.



La giornata – con inizio alle ore 9.00 – sarà articolata al mattino in una tavola rotonda sul tema Esplora: i legami della meraviglia alla quale parteciperanno Angelo Floramo (insegnante, storico, scrittore), Luca A. d’Agostino (fotografo), Daria Paoletta (attrice, regista, narratrice), Claudio Capelli (pittore e scultore, ideatore del Festival Internazionale dell’Aquilone) e Caterina Capelli (designer, illustratrice, promotrice del Festival Internazionale dell’Aquilone).



Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si svolgerà il laboratorio a staffetta titolato Guarda. Il legame dello sguardo che vedrà Daria Paoletta, Luca A. d’Agostino e la regista teatrale Simona Gonella passarsi il testimone ragionando insieme sul tema. Il dibattito teorico-pratico si concentrerà sul rapporto artista-spettatore-opera d’arte, riflettendo in particolare sull’ascolto inteso come pratica attiva e creativa. La partecipazione alle attività è gratuita ma è necessario iscriversi contattando l’ERT allo 0432.224214 oppure info@teatroescuola.it.



Dal 1988 l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedica attraverso le attività del teatroescuola una particolare attenzione al mondo della scuola, promuovendo l’incontro dell’infanzia con l’arte in ogni sua forma. Per ulteriori informazioni e per conoscere tutte le attività dell’ERT visitare il sito www.ertfvg.it.