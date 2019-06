Festa della Musica, alpini e liceali in concerto

Anche per il 2019 il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha promosso, a livello nazionale, esibizioni di complessi musicali militari, nell’ambito della Festa della Musica. A Udine, per la prima volta in assoluto assieme, si sono esibite la Fanfara della Julia e la Copernico Jazz Band in un concerto molto applaudito e apprezzato da parte del numerosissimo pubblico udinese che ha rimepito piazza San Giacomo.

I due complessi musicali si sono alternati proponendo musiche che hanno spaziato dalle marce militari, alle colonne sonore, dal pop al jazz, per concludere tutti assieme con l’Inno Nazionale, cantato da tutto il pubblico presente. La fanfara della Julia è stata diretta dal sergente Flavio Mercorillo che si è esibito al clarinetto in un brano Jazz offrendo alla platea un’esecuzione di assoluto livello.

Per la Jazz Band, guidata dal maestro Nevio Zaninotto, si sono esibiti Stefano Barbera alle percussioni, Simone Blasizza, Federico Cudini, Giovanni Antonio Ceron, Pier Paolo De Giorgi, Gaia Della Longa, Gabriele Martinello, Giovanni Orecchia, Christian Venturi ai fiati, Emanuele Bovino alla chitarra, Alice Miculan al basso, Nicolas Cook al piano, e le voci di Emma Jane Barltrop, George Dante Lotti ed Eve Maya Zanello.

Presenti al concerto l’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot, Marina Bosari, dirigente del Liceo scientifico Copernico e il tenente colonnello Alberto Gobessi, in rappresentanza del generale Alberto Vezzoli, Comandante della Brigata Julia, impegnato a Roma con le penne nere nell’ambito dell’operazione Strade Sicure.