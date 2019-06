Festa della Musica, concerto in Ateneo a Udine

Venerdì 21 giugno l’Università di Udine ospita il concerto del coro "La Tela" diretto dalla mastra Claudia Grimaz. L’evento, organizzato dall’Ateneo friulano con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) e in collaborazione con l’Unione società corali del Friuli Venezia Giulia, fa parte del calendario della “Festa della Musica”, promossa a livello nazionale dal Ministero per i beni e le attività culturali.



Il coro "La Tela" proporrà un programma musicale che descrive alcuni aspetti della condizione femminile in varie epoche e aree geografiche. L’appuntamento è alle ore 18, con ingresso libero, nell’aula 7 di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine.



La “Festa della Musica” si tiene nel giorno del solstizio d’estate: in tutta Italia la manifestazione animerà piazze, strade, palazzi e musei, coinvolgendo enti, accademie, conservatori, scuole di musica, università. Il tema di quest’anno è “Musica fuori centro”, con l’obiettivo di dare spazio alle musiche “emarginate”.