Festa della Musica al Trieste Airport

Al Trieste Airport oggi vanno in scena due eventi legati alla 25° Festa della Musica, manifestazione internazionale a cui hanno aderito Enac e Assaeroporti, e che ha coinvolto quest’oggi altri 17 scali italiani. Alle 12,20, in concomitanza con l’arrivo del volo LH da Monaco i passeggeri, sorpresi dall’inaspettato evento, hanno assistito ad un flash mob basato sull’opera “Elisir d’Amore”, una produzione internazionale realizzata dal Piccolo Opera Festival in collaborazione con “The Jerusalem Opera di Israele” e con l’”Israel Sinfonietta Beer Sheva”. La compagnia si è esibita in una selezione di brani tratti dal capolavoro di Gaetano Donizetti.

Alle 16,20 la festa continua con l’esibizione di 3 flautisti dell’Associazione “Amici della Musica” di Udine, la più antica società della musica in Friuli Venezia Giulia, che ha intrattenuto i passeggeri e il personale dell’aeroporto suonando numerosi brani di successo.

La Festa della Musica nasce il 21 giugno del 1982, su iniziativa del Ministero della Cultura francese, che porta in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti a radunarsi per strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia hanno fondato l'Associazione Europea Festa della Musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici.

Nel 2018 le città partecipanti all'evento sono state circa 700. Quest’anno, per la terza edizione consecutiva hanno aderito all’evento anche l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Assaeroporti e le società di gestione aeroportuale italiane