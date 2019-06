Festa della Musica con la Fanfara della Julia

Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, anche quest'anno, in occasione della Festa della musica, ha promosso, venerdì 21 giugno, esibizioni di complessi musicali militari lungo tutto lo Stivale. A Udine l’Esercito Italiano, in accordo con il Comune, propone a tutti gli udinesi un concerto della Fanfara della Julia che, per la prima volta in assoluto, si esibirà assieme alla Copernico Jazz Band, alle 19, in piazza San Giacomo.

Simbolo e portacolori delle truppe alpine, la Fanfara della Julia è uno dei più conosciuti complessi musicali dell’Esercito. Prende parte alle principali cerimonie militari delle nostre forze armate, ma molto spesso è anche chiamata a rappresentare l’Italia all’estero. E’ composta da volontari, graduati e sottufficiali provenienti da tutte le regioni d’Italia ed è attualmente diretta dal sergente Flavio Mercorillo.

La Copernico Jazz Band è nata nel 2003 da un’idea di Marco Feruglio, allora studente del Liceo; il gruppo ha trovato subito il sostegno del preside Otello Quaino. La direzione venne affidata al maestro Piero Cuzzi cui seguì, l’anno dopo, il maestro Nevio Zaninotto, che tuttora coordina la band.

Composta esclusivamente da studenti iscritti al Liceo, la Copernico Jazz Band ha partecipato a numerosi concorsi ed esibizioni pubbliche: ricordiamo la recente partecipazione al concorso di musica e danza Giovani in Crescendo, organizzato dall’Orchestra Sinfonica Rossini, con il patrocinio del Miur, che ha visto la partecipazione di oltre mille iscritti per un totale di circa 80 istituti provenienti da tredici regioni italiane.

Per la terza volta i giovani musicisti della Copernico Jazz Band guidati da Zaninotto hanno conquistato la giuria arrivando primi nella categoria Scuole Secondarie, traguardo che ha concesso loro di esibirsi nella splendida cornice del Teatro Rossini di Pesaro nella serata conclusiva del 4 maggio.

La Copernico Jazz band è formata da Stefano Barbera alle percussioni, Simone Blasizza, Federico Cudini, Giovanni Antonio Ceron, Pier Paolo De Giorgi, Gaia Della Longa, Gabriele Martinello, Giovanni Orecchia, Christian Venturi ai fiati, Emanuele Bovino alla chitarra, Alice Miculan al basso, Nicolas Cook al piano e le voci di Emma Jane Barltrop, George Dante Lotti ed Eve Maya Zanello.

Le due compagini musicali si alterneranno e proporranno agli udinesi un repertorio che spazierà dalle marce militari alle colonne sonore, dai brani di musica leggera, al pop e soprattutto al jazz, per concludere con l’Inno Nazionale.

Appuntamento quindi a venerdì 21 alle 19 in piazza San Giacomo.