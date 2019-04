Festa di videocinema a Pordenone

Ancora una volta Pordenone ha accolto giovani studenti di tutta Italia a Casa Zanussi, confermandosi capitale della videocreatività: grande pubblico per la 35^ edizione di Videocinema&Scuola, il Concorso Internazionale di Multimedialità promosso dal Centro Iniziative Culturali Pordenone e da Presenza e Cultura, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e di Fondazione Friuli, nonché la collaborazione del Centro Culturale Casa A. Zanussi, Electrolux e il contributo di Crédit Agricole FriulAdria. Condotta come sempre dai Papu, storici testimonial della manifestazione, la cerimonia di premiazione ha accolto centinaia di studenti di tutta Italia, e non solo, con le loro videoproduzioni, per testimoniare che esprimersi attraverso il video e il cinema è sempre un’esperienza stimolante e aiuta a crescere.



Ben novantotto le opere in gara firmate da studenti e insegnanti delle province di Bari, Bergamo, Cosenza, Forlì Cesena, Milano, Napoli, Padova, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Roma, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vicenza, nonché dalla Slovenia. Interessante coinvolgimento delle Università di Bari, Bologna, Pordenone, Udine e Venezia. Sono sfilate produzioni dedicate ai temi più svariati, da Calvino al Tg delle fiabe passando per l’analisi dell’identità e a piccole inchieste sull’amore.



Il premio del Centro Iniziative Culturali Pordenone - Sezione Università del valore di Euro 500 è andato a Francesco Montagner di Monastier di Treviso per il video “Importanza di ognuno”, che traspone in immagini un apologo esistenzialista scritto da Italo Calvino nel 1943, nel pieno della guerra. Montagner ha saputo rendere al meglio, con ironica e beckettiana essenzialità, il testo di Calvino che ci dice dell’importanza di ognuno ma anche dei vicoli ciechi della ragion pratica. Le Classi 3^ 4^ e 5^, Liceo Copernico Manieri di Roma, coordinate dagli insegnanti Beatrice Bianchini e Paolo Pasquini si sono aggiudicare il Premio Presenza E Cultura - Sezione Scuola Secondaria di Secondo Grado per un vibrante monologo sul tema dell’identità.



Il Premio Comune di Pordenone - Sezione Scuola dell’Infanzia / Primaria è andato alla 1^ B, Scuola Primaria 48° Circolo Didattico Madre Claudia Russo di Napoli, per la diffusione della cultura cinematografica. “Scarabocchi d’autunno”. "Videocinema&Scuola" è patrocinato da Mr Thorbjørn Jagland, Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le opere premiate sono duplicate in DVD a disposizione delle scuole partecipanti al Concorso. Potranno essere utilizzate a scopo didattico oppure come materiale di studio per corsi di aggiornamento. Resteranno inoltre a disposizione presso la Videoteca del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone e visibili in www.centroculturapordenone.it/cicp