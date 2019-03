Folkest festeggia 40 anni con Le Orme e Loreena McKennitt

Provengono da ogni parte del globo gli artisti che, come ogni estate ininterrottamente dal 1979, animeranno i numerosi palchi di Folkest, quest’anno dal 20 giugno al 22 luglio prossimi: oltre una ventina i Comuni friulani coinvolti, tra cui Udine, Spilimbergo, Villa Manin a Passariano, Tolmezzo, fino a toccare Capodistria e la Slovenia. Artisti molto differenti fra di loro per un festival multicolore pensato per valorizzare la musica che dà voce alle radici culturali di qualsiasi parte del mondo.



Già programmati alcuni degli eventi clou di questa edizione, a partire dall’atteso concerto di sabato 16 marzo a Spilimbergo con la prima data assoluta del nuovo tour della storica band “Le Orme”, un’esclusiva per il Nordest programmata al Teatro Miotto. Tra questo evento speciale, che anticipa il cartellone 2019, e il concerto di chiusura che suggellerà l’edizione con la presenza sul palco del Castello di Udine di una star internazionale come la cantautrice e polistrumentista canadese di fama mondiale Loreena McKennitt, (lunedì 22 luglio), Folkest animerà l’estate di numerosi eventi musicali e collaborazioni artistiche, dove spicca anche il concerto del duo Vandelli-Shapiro.



Le più significative anticipazioni al cartellone estivo 2019, le novità artistiche e gli esiti del concorso “Premio Folkest 2019”, che ogni anno cerca nuovi talenti per portali sul palco del folk festival friulano, saranno annunciate giovedì 14 marzo alle 11.30 nella sede della Fondazione Friuli, in via Manin 15 a Udine.