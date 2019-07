Freevoices in concerto nel Parco con 'Cantando sotto le stelle'

Gran finale per la parte musicale della rassegna Ouverture: lo splendido parco Coronini farà da cornice giovedì 1 agosto alle 20.30 allo spettacolo dei Freevoices "Cantando sotto le stelle". La kermesse promossa dalla Fondazione Coronini con il contributo della Fondazione Carigo, il sostegno del Comune di Gorizia e la partnership del Consorzio Tutela Vini Collio propone quindi un concerto che sarà l'occasione per ascoltare il meglio del repertorio del complesso diretto da Manuela Marussi, in un percorso che, tra ironia e riflessione, avrà modo di spaziare dalla canzone italiana, allo swing anni cinquanta, fino ai più recenti brani pop dei nostri anni. Dalle 19.30 gli spettatori saranno accolti dagli assaggi del Consorzio Collio accompagnati da una fresca golosità di Mimi Street Catering.



Le coreografie dello spettacolo sono di Marco Rigamonti (Teatro Litta Milano). Al pianoforte il Maestro Gianni Del Zotto, arrangiatore delle musiche, alle percussioni Francesco Pandolfo, al basso elettrico Alessandro Toneguzzo, alla chitarra Matteo Bucciol e al flauto Silvia De Savorgnani.



I biglietti costano dieci euro e possono essere acquistati in prevendita su Vivaticket o contattando la Fondazione Coronini allo 0481-533485 o via mail scrivendo a info@coronini.it. Il biglietto del concerto permetterà alle 19 e solo su prenotazione, al costo ridotto di tre euro, di partecipare a una visita guidata alla mostra “L’indispensabile Superfluo” allestita all'interno del Palazzo Coronini e nelle Scuderie.