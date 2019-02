Galà di Musica e Solidarietà a Pordenone

Il Lions Club Pordenone Naonis – in collaborazione con il Comune di Pordenone – ha in programma venerdì 15 febbraio al Teatro Comunale Giuseppe Verdi alle ore 20.45 la decima edizione della manifestazione Galà di Musica e Solidarietà.



Per partecipare al Galà di Musica e Solidarietà è possibile prenotare i posti inviando una mail a lionspordenonenaonis@yahoo.it



L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pordenone e quest’anno avrà come protagonisti il Coro Manos Blancas del Friuli, l’Orchestra e Coro vocale Ferruccio Maronese dell’Istituto comprensivo Margherita Hack di S.Vito al Tagliamento, la Scuola di Musica Salvador Gandino, l’Associazione Musicale Fadiesis con la partecipazione del Soprano russo Valentina Litvina, e l’Associazione Filarmonica Città di Pordenone.



Sul palcoscenico saliranno oltre 100 ragazzi provenienti da varie realtà pubbliche e private del territorio che si esibiranno in celebri brani tratti dal repertorio classico e moderno. La direzione artistica è affidata al Maestro Gianni Fassetta.



Musica e Solidarietà. Si tratta di un’iniziativa di indubbio valore sociale e umanitario – ha precisato l’Avv. Pierfrancesco Scatà, Presidente del Lions Club Pordenone Naonis – che a noi pare meritevole di particolare attenzione, una preziosa opportunità che permette ai ragazzi di esprimere le proprie capacità, coniugare musica, cultura e solidarietà e servire insieme la nostra comunità con quei valori condivisi di responsabilità sociale.



Anche quest’anno – prosegue fiducioso il Presidente Scatà - contiamo di esaurire tutti i posti disponibili.



Il ricavato della serata – i cui costi saranno interamente coperti dal Club e dagli sponsor che abbiamo reperito - verrà devoluto per sostenere i nostri progetti lionistici, uno dei quali prevede l’acquisto di buoni spesa per consentire alle famiglie in difficoltà con figli minori, selezionate dai Servizi Sociali del Comune di Pordenone, di fruire di beni alimentari e generi di prima necessità nei negozi Coop di Pordenone.



Nelle settimane successive all’evento seguirà in Municipio, alla presenza del Sindaco Ciriani, la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie destinatarie, mentre l’ulteriore ricavato della serata verrà impiegato per la realizzazione di altri progetti di solidarietà, ed in parte anche devoluto alla nostra Fondazione (Lions Club International Fondation) costituita nel 1968 con sede a Oak Brook nell’Illinois, ritenuta la migliore ONG al mondo per affidabilità e credibilità, che in 50 anni di vita ha erogato sussidi umanitari per oltre 1 miliardo di dollari.



Un particolare ringraziamento – conclude il Presidente Scatà – va alle associazioni musicali, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti di musica, tutti coordinati dal Direttore artistico Gianni Fassetta, al Comune di Pordenone, all’Associazione Teatro Pordenone, e agli sponsor dell’iniziativa: onlus associazione we serve lions 108 ta2, banca popolare di cividale, claber, coop alleanza 3.0, ars distribuzione, andros, Sorelle ramonda, associazione famiglie diabetici della provincia di pordenone, studio hazen, tec. for srl, dhf italia, elle parrucchieri, ristorante alla catina, ristorante al gallo, bar alla posta srl.