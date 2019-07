Giorgia, la potenza dell’essenzialità pop

A sette anni dall’ultimo concerto in Friuli Venezia Giulia, al Palasport Carnera, Giorgia torna in Regione scegliendo Villa Manin per una tappa del suo Pop Heart Summer Nights, lunedì 15. L’album Pop Heart, certificato disco di platino, raccoglie grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia, più un featuring con Tiziano Ferro e i camei di Eros Ramazzotti ed Elisa. Su un palco essenziale, sofisticato, lineare ed elegante, lo show collega il passato al futuro, l’acustica pop a quella dance, permettendo agli spettatori di godere della musica senza distrazioni, nonostante la potenza delle immagini e degli enormi schermi.