Giornate del Cinema Muto, Cineteca del Friuli e Zerorchestra a Matera

Dopo il successo della presentazione a Parigi, alla Fondation Seydoux-Pathé, di una selezione di film dall’ultima edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, per il festival è il momento di un’altra trasferta, che porta le Giornate insieme alla Cineteca del Friuli e alla Zerorchestra in quel di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. “Robert Vignola e la magia del cinema muto” è il titolo dell’evento che avrà luogo nella bellissima Città dei Sassi martedì 27 novembre presso l’Auditorium “R.Gervasio”: una nuova tappa del progetto di valorizzazione e recupero della figura dell’attore e regista italo americano che il Comune di Trivigno – dove Vignola era nato nel 1882 – ha avviato in collaborazione con la Regione Basilicata, la Lucana Film Commission, Le Giornate del Cinema Muto, la casa cinematografica Effenove s.r.l.s. e La Cineteca del Friuli.



Sarà proiettato il film di Vignola Beauty’s Worth (1922), musicato dal vivo dalla Zerorchestra e già presentato a Sacile il 5 ottobre scorso nella serata di pre-apertura della 37a edizione delle Giornate del Cinema Muto. La partitura e la direzione sono di Stephen Horne, apprezzatissimo musicista specializzato nell’accompagnamento di film muti e da molti anni nella “squadra” delle Giornate.



Protagonista di Beauty’s Worth (trad. it.: Il valore della bellezza), uno dei pochi film di Vignola sopravvissuti e recentemente restaurato, è Marion Davies nei panni di una morigerata giovane quacchera che durante una vacanza in una località di mare alla moda viene in contatto con un gruppo di ragazzi dell’alta società ben più spregiudicati.



La serata, con inizio alle 20, si aprirà con il documentario Robert Vignola, da Trivigno a Hollywood, che pure si è visto a Pordenone. Prodotto da Effenove con la consulenza della storica del cinema Giuliana Muscio, ripercorre la vicenda personale e artistica del regista, che a soli tre anni lasciò con la famiglia la Basilicata seguendo le comuni rotte dell’emigrazione verso l’America, dove divenne prima attore e poi un regista particolarmente abile nella direzione degli attori, come testimonia lo stesso sodalizio con Marion Davies, con cui girò diversi film.



Il progetto Vignola ha il sostegno della Fondazione Friuli, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Per la tappa di Matera, hanno assegnato il patrocinio il Comune di Matera e il Conservatorio “E.R. Duni”. Durante le prove, Stephen Horne incontrerà gli allievi del Conservatorio materano per costruire un’ulteriore e preziosa occasione di confronto.