Giovanni Vernia ritorna in Friuli per due repliche del suo nuovo spettacolo. Vernia o non Vernia: questo è il problema, dopo il debutto a TeatrOrsaria in dicembre, sarà ospite venerdì 22 marzo alle ore 20.45 del Cinecity di Lignano Sabbiadoro e venerdì 12 aprile alle 20.45 dell’Auditorium Comunale di Zoppola. La data nel pordenonese, originariamente programmata per giovedì 21 marzo, ha subito uno spostamento a causa di sopraggiunti impegni televisivi dell’artista. Giovanni Vernia ha scritto lo spettacolo assieme a Paolo Uzzi e sui due palchi regionali andrà in scena assieme al M° Marco Sabiu, autore delle musiche dello show.



Sono passati oltre dieci anni dalle grottesche e divertente maschere televisive ideate per Zelig; questo nuovo show rappresenta la maturità di Giovanni Vernia, divenuto ormai showman a tuttotondo in grado di ballare, cantare, recitare e reggere il palco con grande maestria, grazie a un lavoro sui testi che non risultano mai banali, nè legati a mode o tormentoni.

Vernia o non Vernia è un esercizio di leggerezza, dove il racconto della storia personale dell’artista – passato dal lavoro meno comico del mondo, l’ingegnere, al mestiere di comico di professione – si sovrappone a un acuto viaggio attraverso i luoghi comuni del tempo che stiamo vivendo.



Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando il Cinecity di Lignano Sabbiadoro (334 1058083) e la Biblioteca di Zoppola (0434 979947).