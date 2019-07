Giulia Sera, da Pordenone a 'Casablanca'

È disponibile su Apple Music, Spotify e tutte le altre principali piattaforme di digital download / streaming, oltre che in rotazione radiofonica, “Casablanca”, il singolo d’esordio composto dalla cantautrice promessa della musica pop italiana, Giulia Sera, nata nel 1993 a Pordenone.



“Casablanca” è un potente singolo pop dal ritornello che cattura nell’immediato. Giulia Sera ha il grande talento di scrivere e comporre brani dalla duplice lettura come questo, dalla forza radiofonica per essere ballato in spiaggia d’estate, ma allo stesso tempo riflessivo e profondo nel suo messaggio di lasciar scorrere le cose, guardando in avanti e cercando di godere al massimo dei momenti di serenità.



Il brano è stato prodotto e registrato da Cristian Piccinelli presso il CP World Recording Studio di Brescia.



“Ho scritto Casablanca in un periodo in cui avevo nostalgia del passato - rivela Giulia Sera -. Volevo guardare al futuro con una maggiore positività e quindi ho pensato di scrivere qualcosa che rappresentasse me stessa e allo stesso tempo il mood della mia stagione preferita, l’estate".