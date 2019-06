Glauco Venier e il jazz pool al Bon

Per festeggiare la conclusione della stagione musicale 2018-2019 della Fondazione Luigi Bon è previsto un grande concerto, fuori cartellone, mercoledì 12 giugno alle 20.45 al Teatro Luigi Bon, del gruppo italo-tedesco Jazz Pool.



La stagione musica anche quest’anno, ha fatto registrare una serie di tutto esaurito a conferma di un’offerta artistica di altissima qualità grazie agli interpreti di caratura internazionale presenti nel cartellone.



L’idea del concerto nasce dall’incontro di un “pool” di musicisti tedeschi con il noto pianista friulano Glauco Venier ed il trombettista siciliano Giovanni Falzone.

Insieme gli artisti fondono le loro diverse sensibilità per portare e rivisitare sul palco melodie originali e alcuni classici della tradizione americana e italiana. “Canzone” in omaggio all’emblema della patria del bel canto, é la sintesi di questa storia. Un intenso interscambio culturale che ha già portato il gruppo italo-tedesco ad esibirsi in Germania e in Sicilia, ora approda in FVG dove presenterà una nuova serie di concerti in diversi teatri.



Della compagine “Jazz Pool” oltre a due musicisti di grande richiamo come Glauco Venier, al pianoforte, e Giovanni Falzone, alla tromba, fanno parte musicisti dal grande curriculum europeo come Kristina Brodersen al sassofono contralto, Hendrika Entzian al contrabbasso, Matthias Nadolny al sassofono tenore, Wolfgang Schmidke al clarinetto basso e Peter Weiss alla batteria.



L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. La sera del concerto il teatro aprirà le porte alle 20.00. Informazioni: T 0432 543049, e-mail info@fondazionebon.com www.fondazionebon.com.