Gli ‘irlandesi’ nati a Verona

Dopo il tutto esaurito del concerto dei Me, Pek e Barba a Udine, il 20° “St. Patrick’s Festival” organizzato dal Folk Club Buttrio propone il terzo appuntamento della rassegna domenica 24 alle 17.30 all’Auditorium polifunzionale di Talmassons.

Protagonisti: gli Alban Fuam, che tornano in Friuli per la terza volta dopo i positivi riscontri delle precedenti esibizioni al Festival sulla musica irlandese.

Nati nel 2009 a Verona, gli Alban Fuam fondono tradizione irlandese con folk e bluegrass espressi con grande tecnica e gusto. Un giorno, in un pub di Galway conoscono il grande violinista dei D Danann Frankie Gavin che, dopo un concerto, diventa il loro mentore; assieme incidono un brano e nel 2012 aprono il concerto dei DeDannan a Verona.

Dopo il successo nel 2015 del primo cd (addirittura inserito nell’Irish Traditional Music Archive di Dublino e oltre 500 mila ascolti su Spotify), viaggiano alla media di oltre 70 concerti all’anno fra Italia ed Europa.

Per la terza volta suonano al festival primaverile friulano e presentano il terzo album in un concerto intitolato “Songs and Tunes from Ireland”.