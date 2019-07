Gli Algiers fanno tappa a Trieste

Il tour mondiale degli Algiers fa tappa a Trieste. Dopo aver suonato in alcuni dei palchi più importanti del mondo nel corso di questa estate - Glastonbury festival e Sziget di Budapest - la band che nel 2017 ha accompagnato i Depeche Mode in tutti i loro concerti sarà, il 13 agosto dalle 20.30, al piazzale delle Milizie del Castello di San Giusto. I biglietti (15 euro + diritto di prevendita) sono già disponibili al Ticketpoint di Corso Italia 6, a Trieste (info e prenotazioni: banco@ticketpointrieste.it).

L'opening act sarà affidato a due progetti musicali selezionati dal progetto YEAH (più di un festival, una community internazionale interamente dedicata alla musica che sta nascendo intorno al collettivo omonimo con base nella Città di Trieste, finanziato dalla RAFVG) i Tavora, nato in studio dalle menti creative di due talenti friulani che stanno per pubblicare l’album sperimentale omonimo, e gli Yeahki, misterioso progetto che raccoglie alcuni dei talenti più underground della scena del Fvg.

Gli Algiers - Franklin James Fisher, Ryan Mahan e Lee Tesche - sono una delle oasi creative più appaganti della scena musicale contemporanea mondiale. Polistrumentisti di gran talento, nel 2007 hanno dato vita a questo progetto musicale, una e vera e propria catarsi emotiva. Algiers è Algeri, capitale dell’Algeria: “È il simbolo della lotta al colonialismo, un luogo dove si fondono razzismo, violenza, religione e resistenza”, hanno spiegato. Ecco allora che la loro musica fonde anche i generi più disparati, gospel, post-punk e industrial music. Un mix unico che forma un suono unico e un messaggio inconfondibile: non smettere mai di cercare una verità, insieme umana e ultraterrena, in un mondo che sembra andare a pezzi ma è sempre pieno di vita. Con due album all’attivo universalmente acclamati ("The Underside of Power" e "Algiers"), la band si dedica alla continua ricerca di questa verità con una varietà di elementi musicali distillati in maniera sorprendente: l’unione di tutti i frammenti restituisce un sound nuovo e potente che scatena, affascina e commuove.

Yeah è una community che porta la nuova musica europea a Trieste e in FVG. È un progetto che vuole aprire la Regione - incastonata tra l'Europa del Nord, dell'Ovest e dell'Est - alla scena musicale continentale e affermarla tra le più attive in una nuova dimensione europea e internazionale. YEAH! propone così artisti giovani che fanno dell'innovazione e della qualità della musica i loro punti di forza, scegliendo gli spazi migliori dove realizzare registrazioni, performance e concerti e dove il pubblico possa incontrarli da vicino in un'esperienza live fuori dall’ordinario. YEAH è un progetto dell’Associazione Projects, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 5/2012. Partners di progetto sono la Scuola di musica 55 - Casa della musica, Festival Indirekt – Umago e Zagabria, Università Popolare di Buje, Pordenone Giovani, Jambo Gabri, CUT Trieste, Hangar Teatri, Gap Tricesimo, World Music, Morgan.