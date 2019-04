Gli Ottoni del Teatro Verdi di Trieste a Codroipo

Ad una settimana esatta dalla chiusura della stagione di prosa, il teatro comunale di Codroipo ospita un appuntamento musicale di prestigio: venerdì 5 aprile (ore 20.45) al Benois-De Cecco arriveranno Gli Ottoni del Teatro Verdi di Trieste, formazione composta da Massimiliano Morosini (tromba), Simone Berteni (corno), Domenico Lazzaroni (trombone), Alberto Ventura (trombone basso) ed Ercole Laffranchini (basso tuba). Il concerto proporrà un programma vario che spazierà dalle danze rinascimentali di Susato a brani più recenti di George Gershwin e Duke Ellington, passando per alcune composizioni di Bach (Fuga in sol minore), Verdi (Va pensiero da Nabucco e Marcia trionfale da Aida), Brahms, Händel e Tchaikovsky. Attraverso alcuni capolavori della storia della musica, il pubblico potrà così conoscere le possibilità timbriche e tecniche degli ottoni, strumenti fondamentali dell’Orchestra lirico-sinfonica.



Il Gruppo Strumentale Gli Ottoni del Teatro Verdi nasce nel 1994 ed è composto da professori dell’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Con grande duttilità si esibiscono con programmi molto apprezzati che spaziano dalla musica rinascimentale alla musica contemporanea, passando per il Barocco e il Moderno.

Oltre all’intensa attività in Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, partecipano a molte iniziative nella città di Trieste tra le quali ricordiamo gli Aperitivi musicali in occasione del Festival dell’Operetta e l’esecuzione, per il Giubileo del 2000, dei grandiosi Mottetti originali per coro, tromboni e organo di Anton Bruckner in collaborazione con il Coro Lirico del teatro triestino sotto la direzione del M° Ine Meisters. Nel 2017 e 2018 hanno partecipato a Note d’estate in città, rassegna musicale nei rioni della città di Trieste.

Per il Gruppo Strumentale scrivono compositori contemporanei quali Stefano Bonetti (Primo premio al Concorso Internazionale di Composizione di Ginevra), che compone per l’Ensemble i brani Little Sketch e Notturno per quattro tromboni e un basso tuba, e Fabian Perez Tedesco (Primo Premio al Concorso Internazionale di Composizione “Fundacion Proscenio” di Buenos Aires) che compone per gli “Ottoni” il brano Tre Miniature per tre tromboni e un basso tuba.